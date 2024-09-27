В Омске откроется ресторан грузинской кухни из Новосибирска

Posted 27 сентября, 12:48
Published 27 сентября, 12:48
Modified 27 сентября, 12:51
Updated 27 сентября, 12:51
Скоро в Омске появится первый ресторан новосибирской сети «Дядя Вано». Заведения специализируются на грузинской кухне. Открытие филиала запланировано на осень этого года, где именно он расположится пока неизвестно, пишет NGS55.RU.
Ресторан уже начал искать сотрудников. На сайте hh.ru появились вакансии управляющего и шеф-повара, на обе должности ищут работника с высшим/профильным образованием и опытом работы, зарплата при этом не называется.
Напомним, что недавно в Омске открылся сырный ресторан «Реми», автором проекта выступил омский шеф-повар Игорь Белоглазов.
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