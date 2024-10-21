Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года

Posted 21 октября, 11:56
Published 21 октября, 11:56
Modified 21 октября, 11:58
Updated 21 октября, 11:58
Уже скоро состоится открытие нового торгового центра «Гагарин Молл» на месте, где ранее располагался «Летур». Недавно омичи заметили, что на фасаде здания заработал большой экран, который пока тестируют. Экран будет показывать изображения на 360 градусов, что станет главной особенностью комплекса. Сейчас он работает в обычном режиме, но в будущем его возможности могут расширить, чтобы привлечь больше посетителей.
Открытие «Гагарин Молл» намечено на февраль 2025 года. В первую очередь откроется часть здания, где раньше был ресторан «Гранд-Летур», сообщает портал Om1.ru.
Новый торговый центр станет не только местом для покупок, но и местом отдыха для жителей и гостей Омска. В «Гагарин Молл» будут магазины, кафе и развлекательные заведения.
Напомним, что на улице Успешная начнется строительство двух 17-этажных жилых домов, в которых будет 269 квартир. Помимо жилья, застройщик обещает построить детский сад на 310 мест.