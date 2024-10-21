Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года

Уже скоро состоится открытие нового торгового центра «Гагарин Молл» на месте, где ранее располагался «Летур». Недавно омичи заметили, что на фасаде здания заработал большой экран, который пока тестируют. Экран будет показывать изображения на 360 градусов, что станет главной особенностью комплекса. Сейчас он работает в обычном режиме, но в будущем его возможности могут расширить, чтобы привлечь больше посетителей.