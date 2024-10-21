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Posted 21 октября, 11:56

Published 21 октября, 11:56

Modified 21 октября, 11:58

Updated 21 октября, 11:58

Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года

Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года

21 октября 2024, 11:56
Фото: 1MI
На бывшем ТЦ «Летур» установили большой экран, а его преображение в «Гагарин Молл» завершится в начале следующего года.

Уже скоро состоится открытие нового торгового центра «Гагарин Молл» на месте, где ранее располагался «Летур». Недавно омичи заметили, что на фасаде здания заработал большой экран, который пока тестируют. Экран будет показывать изображения на 360 градусов, что станет главной особенностью комплекса. Сейчас он работает в обычном режиме, но в будущем его возможности могут расширить, чтобы привлечь больше посетителей.

Открытие «Гагарин Молл» намечено на февраль 2025 года. В первую очередь откроется часть здания, где раньше был ресторан «Гранд-Летур», сообщает портал Om1.ru.

Новый торговый центр станет не только местом для покупок, но и местом отдыха для жителей и гостей Омска. В «Гагарин Молл» будут магазины, кафе и развлекательные заведения.

Напомним, что на улице Успешная начнется строительство двух 17-этажных жилых домов, в которых будет 269 квартир. Помимо жилья, застройщик обещает построить детский сад на 310 мест.

По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Развлечения#Торговый центр#Новости#Кафе#Магазины#Открытие
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