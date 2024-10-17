Не стало известного ресторатора: в Омске умер Ян Скопин

Posted 17 октября, 09:52
Published 17 октября, 09:52
Modified 17 октября, 11:07
Updated 17 октября, 11:07
Ушел из жизни известный омич, ресторатор Ян Скопин. О его смерти сообщило издание «Коммерческие вести», которые ссылается на близких друзей Скопина. Предположительно, причина смерти — проблемы со здоровьем, но точные подробности пока неизвестны.
Скопин был настоящим энтузиастом гастрономии. Вдохновившись французской винной культурой, он создал в Новосибирске оптовый филиал по торговле вином и запустил бутик под своим именем. Но настоящее признание ему принесли рестораны. Его первое заведение в Омске быстро стало хитом, а затем последовали энотека в Красноярске, ресторан «Классика» в Новосибирске и винный бар «Хороший год».
Ян Скопин оставил яркий след в ресторанном бизнесе Омска и Сибири, и его уход — большая потеря для всех, кто знал его и любил его заведения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Яна Скопина.