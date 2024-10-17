Не стало известного ресторатора: в Омске умер Ян Скопин

Скопин был настоящим энтузиастом гастрономии. Вдохновившись французской винной культурой, он создал в Новосибирске оптовый филиал по торговле вином и запустил бутик под своим именем. Но настоящее признание ему принесли рестораны. Его первое заведение в Омске быстро стало хитом, а затем последовали энотека в Красноярске, ресторан «Классика» в Новосибирске и винный бар «Хороший год».