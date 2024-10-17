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Posted 17 октября, 09:52

Published 17 октября, 09:52

Modified 17 октября, 11:07

Updated 17 октября, 11:07

В Омске умер известный ресторатор Ян Скопин

Не стало известного ресторатора: в Омске умер Ян Скопин

17 октября 2024, 09:52
Фото: 1MI

В Омске умер известный ресторатор Ян Скопин

В Омске скончался известный ресторатор Ян Скопин, оставивший значительный след в гастрономической культуре Сибири.

Ушел из жизни известный омич, ресторатор Ян Скопин. О его смерти сообщило издание «Коммерческие вести», которые ссылается на близких друзей Скопина. Предположительно, причина смерти — проблемы со здоровьем, но точные подробности пока неизвестны.

Скопин был настоящим энтузиастом гастрономии. Вдохновившись французской винной культурой, он создал в Новосибирске оптовый филиал по торговле вином и запустил бутик под своим именем. Но настоящее признание ему принесли рестораны. Его первое заведение в Омске быстро стало хитом, а затем последовали энотека в Красноярске, ресторан «Классика» в Новосибирске и винный бар «Хороший год».

Ян Скопин оставил яркий след в ресторанном бизнесе Омска и Сибири, и его уход — большая потеря для всех, кто знал его и любил его заведения.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Яна Скопина.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Сибирь#Бар#Вино#Красноярск#Ресторатор
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