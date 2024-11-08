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Ноябрь
Омский губернатор Хоценко в памятную дату побывал на малой родине маршала Язова
8 ноября, 06:29
Октябрь
Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов
Предполагается, что стоимость бытовой техники вырастет в несколько раз. Это связано с бюрократическими сложностями, импортом, рост стоимости за рубежом.
29 октября, 10:07
Жил любимой игрой. Ушел из жизни Михаил Давыдов — легенда омского ФК «Иртыш»
20 октября, 05:09
В омском Заксобрании открыли выставку, посвященную юбилею областного студотряда
18 октября, 03:30
«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова
13 октября, 12:06
Сентябрь
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Замминистра спорта Омской области пополнил список сайта «Миротворец»
Внимание, как и реакцию проукраинского портала вызвало участие Дмитрия Здановича в открытии состязаний по кикбоксингу.
1 сентября, 13:31
Август
Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых
23 августа, 04:18
Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов
Владимир Кузьмич скончался в возрасте 65 лет.
6 августа, 10:41
Июль
На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Омской области
6 июля, 05:03
Июнь
«Ангел белых роз». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова
17 июня, 08:54
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
В Омске на 95-м году жизни скончался известный ученый Владимир Ильин
3 июня, 08:27
Апрель
В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО
30 апреля, 10:54
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Хоккей был любимым видом спорта певца — омичи почтили его память необычным концертно-спортивным мероприятием.
7 апреля, 03:55
Март
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
25 марта, 03:44
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
Февраль
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
Январь
В СВО погиб 32-летний рядовой из Омской области Анатолий Конышев
24 января, 11:08
Декабрь 2023
«За ленточкой находятся наши выпускники». В омской школе откроют экспозицию о СВО
19 декабря 2023, 03:23

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