Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев рассказал, что готов выйти на поле в качестве игрока в составе команды и показать, как надо забивать. Об этом Сычев заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 18 июля.