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Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»

18 июля 2024, 07:49
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Дмитрий Сычев
Президент клуба сообщил о своей хорошей физической форме.

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев рассказал, что готов выйти на поле в качестве игрока в составе команды и показать, как надо забивать. Об этом Сычев заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 18 июля.

«Если соберете петицию, и народ ее подпишет. Если народ будет „за“, то конечно. Почему нет? Мы играем для болельщиков, для народа. Я себя прекрасно чувствую, в форме. Стараюсь не только в офисе сидеть, но и тренируюсь. Футбол — основное. Если Максиму Юрьевичу Мишаткину (главный тренер — прим. ред.) понадобится такой форвард, как я, буду рад помочь родному клубу в качестве игрока», — рассказал президент клуба.

Сычев добавил, что первые домашние матчи нового сезона «Иртыш» проведет на выезде, так как на стадионе «Красная Звезда» будут менять покрытие. Новый газон, по словам президента клуба, должен прослужить не один год.

«Подготовим первый домашний матч, чтобы он стал ярким событием, чтобы газон был постелен, все работы приняты, сертификацию он прошел. Чтобы в будущем к нам не было никаких вопросов. Ради такого чуть-чуть можно потерпеть», — сообщил Сычев.

Президент также представил форму, в которой игроки будут выступать в новом сезоне.

Новая форма футбольного клубаНовая форма футбольного клуба
Новая форма футбольного клуба
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

«Иртыш» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. В апреле в «Иртыше» сменился главный тренер. Наставником команды стал 50-летний Максим Мишаткин.

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#Евгений Игишев#Спорт#Футбол#Иртыш#Президент#Тренировка#Газон#Стадион#Дмитрий Сычев
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