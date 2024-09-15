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Posted 15 сентября, 12:52

Published 15 сентября, 12:52

Modified 15 сентября, 12:54

Updated 15 сентября, 12:54

иллюстрация

Только через суд. Игроки омского ФК «Иртыш» столкнулись с невыплатой заработной платы

15 сентября 2024, 12:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Футболисты из омского «Иртыша» столкнулись с невыплатой зарплат

Некоторые из футболистов не получали положенных выплат с осени 2023 года.

По информации Telegram-канала «Mash», задолженность футбольного клуба перед премиальными игроками составляет порядка 5 млн рублей. Некоторым из них удалось добиться своих денег в судебном порядке: старший администратор клуба и начальник команды смогли взыскать порядка 1,3 млн рублей.

Еще пятеро игроков обратились в палату решения споров Российского футбольного союза — последний обязал клуб выплатить причитающиеся футболистам деньги. Кроме того, как отмечается в сообщении, попытки досудебного урегулирования возникших «затруднений» оказались бесполезными — их руководство клуба проигнорировало, что также привело к подаче исков.

В своем сообщении редакция Telegram-канала «Mash» отмечает, что после смены президента клуба (этот пост занял Дмитрий Сычев) ситуация осталось неизменной, однако, как рассказали нашим коллегам из «Омск-информ» в пресс-службе «Иртыша», накопление долгов произошло еще при прошлом руководстве и экс-президенте клуба Валерии Петракове. Более развернутое заявление о сложившейся ситуации пресс-служба клуба пообещала обнародовать позднее.

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#Илья Скобин#Спорт#Футбол#Омск#Долги#Суд#Заработная плата#Иртыш#Администрация#Новости#Президент#Телеграм-канал#Клуб
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