Только через суд. Игроки омского ФК «Иртыш» столкнулись с невыплатой заработной платы

В своем сообщении редакция Telegram-канала «Mash» отмечает, что после смены президента клуба (этот пост занял Дмитрий Сычев) ситуация осталось неизменной, однако, как рассказали нашим коллегам из «Омск-информ» в пресс-службе «Иртыша», накопление долгов произошло еще при прошлом руководстве и экс-президенте клуба Валерии Петракове. Более развернутое заявление о сложившейся ситуации пресс-служба клуба пообещала обнародовать позднее.