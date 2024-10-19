Омичей, переживших пожар на 19-й Линии, не устроила сумма страховых выплат

Напомним, что пожар там произошел 20 июля. В итоге 1250 домов, расположенные рядом, остались без газа. Затем его удалось восстановить, но у всех. Более 150 домов оставались без голубого топлива до конца сентября. Тогда прокурор Центрального округа вынес представление АО «Омскгоргаз», также в суд направлен иск о принудительном восстановлении газоснабжения.