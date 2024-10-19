Омичей, переживших пожар на 19-й Линии, не устроила сумма страховых выплат

Posted 19 октября, 07:39
Published 19 октября, 07:39
Modified 19 октября, 07:41
Updated 19 октября, 07:41
В Омске 45 жителей, проживающих на 19-й Линии, получили выплаты от Всероссийской страховой компании. Деньги получили омичи, которые были признаны пострадавшими в результате инцидента на газопроводе летом этого года.
Напомним, что пожар там произошел 20 июля. В итоге 1250 домов, расположенные рядом, остались без газа. Затем его удалось восстановить, но у всех. Более 150 домов оставались без голубого топлива до конца сентября. Тогда прокурор Центрального округа вынес представление АО «Омскгоргаз», также в суд направлен иск о принудительном восстановлении газоснабжения.
Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, общая сумма компенсаций составила 13,6 миллионов рублей. По его словам, полученными суммами остались довольны не все жители.
«Поручил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту помочь людям составить исковые заявления в суд и оказать максимальное содействие. Напомню, что жители 19-й Линии получили также причитающиеся единовременные выплаты от правительства региона и администрации города Омска», — отметил Хоценко.