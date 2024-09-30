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Posted 30 сентября, 03:42

Published 30 сентября, 03:42

Modified 30 сентября, 04:04

Updated 30 сентября, 04:04

Иллюстрация

После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ

30 сентября 2024, 03:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Впоследствии там планируют построить новый газопровод.

Как рассказали в региональной прокуратуре, газоснабжение в домах по улице 19-я Линия наконец-то восстановили. Правоохранительные органы организовали большую проверку по факту прекращения подачи газа.

Напомним, что пожар там произошел 20 июля. В итоге 1250 домов, расположенные рядом, остались без газа. Затем его удалось восстановить, но далеко не во всех домах. Около 150 жилых домов оставались без голубого топлива. Жильцы очень много возмущались в соцсетях и даже устроили небольшое собрание, где спрашивали, когда же у них наконец-то появится газ. Тогда прокурор Центрального округа вынес представление АО «Омскгоргаз», также в суд направлен иск о принудительном восстановлении газоснабжения.

Фото: Прокуратура Омской области

Сейчас в прокуратуре говорят, что газоснабжение полностью восстановлено. Ранее региональные власти говорили о том, что газопровод необходимо полностью реконструировать, однако газ можно подать через резервные сети. Также пострадавшим от отключения направлены выплаты.

Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
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#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Проверка#Восстановление#Новости#Газоснабжение#Газопровод#Дома
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