После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ

Posted 30 сентября, 03:42
Published 30 сентября, 03:42
Modified 30 сентября, 04:04
Updated 30 сентября, 04:04
Как рассказали в региональной прокуратуре, газоснабжение в домах по улице 19-я Линия наконец-то восстановили. Правоохранительные органы организовали большую проверку по факту прекращения подачи газа.
Напомним, что пожар там произошел 20 июля. В итоге 1250 домов, расположенные рядом, остались без газа. Затем его удалось восстановить, но далеко не во всех домах. Около 150 жилых домов оставались без голубого топлива. Жильцы очень много возмущались в соцсетях и даже устроили небольшое собрание, где спрашивали, когда же у них наконец-то появится газ. Тогда прокурор Центрального округа вынес представление АО «Омскгоргаз», также в суд направлен иск о принудительном восстановлении газоснабжения.
Сейчас в прокуратуре говорят, что газоснабжение полностью восстановлено. Ранее региональные власти говорили о том, что газопровод необходимо полностью реконструировать, однако газ можно подать через резервные сети. Также пострадавшим от отключения направлены выплаты.
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