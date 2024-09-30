После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ

Напомним, что пожар там произошел 20 июля. В итоге 1250 домов, расположенные рядом, остались без газа. Затем его удалось восстановить, но далеко не во всех домах. Около 150 жилых домов оставались без голубого топлива. Жильцы очень много возмущались в соцсетях и даже устроили небольшое собрание, где спрашивали, когда же у них наконец-то появится газ. Тогда прокурор Центрального округа вынес представление АО «Омскгоргаз», также в суд направлен иск о принудительном восстановлении газоснабжения.