В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе

Сегодня днем в омских Нефтяниках произошло ДТП с пассажирским автобусом. 59-летний водитель «Нефаз» двигался по маршруту №83 («Улица Стрельникова — Кирпичный завод»), на улице Нефтезаводская он сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый» свет. Во время падения пенсионерка уронила еще одного пешехода — 9-летнюю школьницу.