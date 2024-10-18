В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе

Posted 18 октября, 13:40
Published 18 октября, 13:40
Modified 18 октября, 13:44
Updated 18 октября, 13:44
Сегодня днем в омских Нефтяниках произошло ДТП с пассажирским автобусом. 59-летний водитель «Нефаз» двигался по маршруту №83 («Улица Стрельникова — Кирпичный завод»), на улице Нефтезаводская он сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый» свет. Во время падения пенсионерка уронила еще одного пешехода — 9-летнюю школьницу.
В результате обе омички получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения, никто из десяти пассажиров автобуса не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводит проверку региональная прокуратура.
Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП на трассе Омск-Новосибирск.