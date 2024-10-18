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Posted 18 октября, 13:40

Published 18 октября, 13:40

Modified 18 октября, 13:44

Updated 18 октября, 13:44

В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе

В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе

18 октября 2024, 13:40
Фото: Прокуратура Омской области
68-летняя женщина 9-летняя девочка переходили дорогу на «зеленый» свет.

Сегодня днем в омских Нефтяниках произошло ДТП с пассажирским автобусом. 59-летний водитель «Нефаз» двигался по маршруту №83 («Улица Стрельникова — Кирпичный завод»), на улице Нефтезаводская он сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый» свет. Во время падения пенсионерка уронила еще одного пешехода — 9-летнюю школьницу.

В результате обе омички получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения, никто из десяти пассажиров автобуса не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводит проверку региональная прокуратура.

Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП на трассе Омск-Новосибирск.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#ДТП с автобусом#Новости
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