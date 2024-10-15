Сбил и скрылся: 17-летний водитель без прав наехал на школьницу в Омске

Posted 15 октября, 10:58
Published 15 октября, 10:58
Modified 15 октября, 11:00
Updated 15 октября, 11:00
14 октября в Омске произошел серьезный инцидент на улице Молодогвардейской, когда водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 15-летнюю девочку, которая двигалась по краю проезжей части. После столкновения водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшую без помощи. Девочку срочно доставили в больницу. Ей диагностировали перелом бедра, что требует длительного лечения и реабилитации.
Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на происшествие и начали расследование. Путем анализа регистрационных данных автомобиля и опроса свидетелей, им удалось установить личность водителя. Им оказался 17-летний ученик 11 класса, который, как выяснилось, управлял автомобилем, не имея на это права. В ходе проверки также установили, что на машине была установлена летняя резина, что могло повлиять на управляемость в условиях осенней погоды.
По предварительным данным, во время движения школьник не справился с управлением, что привело к заносу автомобиля и наезду на пешехода. В момент аварии водитель, предположительно, испугался последствий своих действий и решил скрыться с места происшествия.
В отношении 11-классника возбуждено сразу несколько административных дел: за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, оставление места ДТП, а также за управление транспортным средством без прав. В отношении него также проводится проверка и по уголовному законодательству.
Напомним, что на 51-м километре трассы Бакбасар-Полтавка в Азовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате ДТП три женщины получили травмы и попали в больницу.