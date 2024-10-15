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Posted 15 октября, 10:58

Published 15 октября, 10:58

Modified 15 октября, 11:00

Updated 15 октября, 11:00

В Омске 17-летний школьник на «жигулях» сбил пешехода и скрылся

Сбил и скрылся: 17-летний водитель без прав наехал на школьницу в Омске

15 октября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney

В Омске 17-летний школьник на «жигулях» сбил пешехода и скрылся

В Омске 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав и на летней резине, сбил 15-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Школьница получила перелом бедра и была госпитализирована.

14 октября в Омске произошел серьезный инцидент на улице Молодогвардейской, когда водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 15-летнюю девочку, которая двигалась по краю проезжей части. После столкновения водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшую без помощи. Девочку срочно доставили в больницу. Ей диагностировали перелом бедра, что требует длительного лечения и реабилитации.

Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на происшествие и начали расследование. Путем анализа регистрационных данных автомобиля и опроса свидетелей, им удалось установить личность водителя. Им оказался 17-летний ученик 11 класса, который, как выяснилось, управлял автомобилем, не имея на это права. В ходе проверки также установили, что на машине была установлена летняя резина, что могло повлиять на управляемость в условиях осенней погоды.

Видео: УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, во время движения школьник не справился с управлением, что привело к заносу автомобиля и наезду на пешехода. В момент аварии водитель, предположительно, испугался последствий своих действий и решил скрыться с места происшествия.

В отношении 11-классника возбуждено сразу несколько административных дел: за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, оставление места ДТП, а также за управление транспортным средством без прав. В отношении него также проводится проверка и по уголовному законодательству.

Напомним, что на 51-м километре трассы Бакбасар-Полтавка в Азовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате ДТП три женщины получили травмы и попали в больницу.

«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими
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#Екатерина Тараленко#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Новости#Пострадавший#Правонарушение
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