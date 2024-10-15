Сбил и скрылся: 17-летний водитель без прав наехал на школьницу в Омске

14 октября в Омске произошел серьезный инцидент на улице Молодогвардейской, когда водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 15-летнюю девочку, которая двигалась по краю проезжей части. После столкновения водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшую без помощи. Девочку срочно доставили в больницу. Ей диагностировали перелом бедра, что требует длительного лечения и реабилитации.



Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на происшествие и начали расследование. Путем анализа регистрационных данных автомобиля и опроса свидетелей, им удалось установить личность водителя. Им оказался 17-летний ученик 11 класса, который, как выяснилось, управлял автомобилем, не имея на это права. В ходе проверки также установили, что на машине была установлена летняя резина, что могло повлиять на управляемость в условиях осенней погоды.