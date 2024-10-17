Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы

Posted 17 октября, 07:01
Published 17 октября, 07:01
Modified 17 октября, 07:22
Updated 17 октября, 07:22
По данным Омскстата, жители Омской области потребляют сахара почти в пять раз больше рекомендованной нормы. В 2023 году на каждого жителя региона приходилось 38 килограммов сахара в год, тогда как рациональная норма составляет всего 8 килограммов.
Не менее значительные отклонения наблюдаются и в других продуктах. Омичи потребляют 119 килограммов хлеба в год вместо рекомендованных 97, а также 80 килограммов мяса вместо 74. Показатели по яйцам тоже не далеки от нормы — 268 вместо 260.
Однако не все так радужно: статистики отмечают недобор в потреблении овощей, молочных продуктов, картофеля и фруктов. Например, омичи едят всего 126 килограммов овощей в год при норме в 140.
Ранее Город55 писал о том, какие имена омичи выбирают для своих новорожденных малышей.