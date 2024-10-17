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Posted 17 октября, 07:01

Published 17 октября, 07:01

Modified 17 октября, 07:22

Updated 17 октября, 07:22

Омичи едят в пять раз больше сахара, чем необходимо для здоровья

Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы

17 октября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

Омичи едят в пять раз больше сахара, чем необходимо для здоровья

Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.

По данным Омскстата, жители Омской области потребляют сахара почти в пять раз больше рекомендованной нормы. В 2023 году на каждого жителя региона приходилось 38 килограммов сахара в год, тогда как рациональная норма составляет всего 8 килограммов.

Не менее значительные отклонения наблюдаются и в других продуктах. Омичи потребляют 119 килограммов хлеба в год вместо рекомендованных 97, а также 80 килограммов мяса вместо 74. Показатели по яйцам тоже не далеки от нормы — 268 вместо 260.

Фото: Омскстат

Однако не все так радужно: статистики отмечают недобор в потреблении овощей, молочных продуктов, картофеля и фруктов. Например, омичи едят всего 126 килограммов овощей в год при норме в 140.

Ранее Город55 писал о том, какие имена омичи выбирают для своих новорожденных малышей.

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#Кристина Антоносян#Здоровье#Омск#Омская область#Мясо#Овощи#Фрукты#Хлеб#Новости#Сахар#Питание#Молочные продукты
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