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Posted 16 октября, 05:27

Published 16 октября, 05:27

Modified 16 октября, 05:44

Updated 16 октября, 05:44

Иллюстрация

Акулина, Матвей и Матрона: как омичи называют детей в 2024 году

16 октября 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В ЗАГСе рассказали, как омичи чаще всего называют своих детей

Есть как редкие имена, так и достаточно распространенные.

В омском управлении ЗАГС рассказали об именах для юных омичей за девять месяцев 2024 года. В этом году омичи вновь обратились к именам, которые были популярны в начале XX века. Среди редких можно встретить такие имена, как Акулина, Евдокия, Матрона и Серафима. Как оказалось, имена не забытые и вновь обретают жизнь в современных семьях.

Среди новорожденных по-прежнему лидируют классические варианты. Девочки чаще всего получают имена София (295), Анна (229) и Ева (190), а мальчиков называют Михаилами (249), Артёмами (234) и Александрами (222).

Также есть и имена, которые объединили традиции и современность, это Василиса, Дарья и Алиса для девочек, а для мальчиков — Матвей, Роман и Дмитрий.

Как уже писал Город55, из необычных имен омичи в 2024 году выбирали Нурай, Божена и Айниса для девочек, а также Гаспар, Адилет и Хан для мальчиков.

Хан, Гаспар и Нурай. Какие имена омичи выбирают для свои детей
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Дети#Новости#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Михаил#Роман#София#Алиса
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