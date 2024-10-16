Акулина, Матвей и Матрона: как омичи называют детей в 2024 году

Posted 16 октября, 05:27
Published 16 октября, 05:27
Modified 16 октября, 05:44
Updated 16 октября, 05:44
В омском управлении ЗАГС рассказали об именах для юных омичей за девять месяцев 2024 года. В этом году омичи вновь обратились к именам, которые были популярны в начале XX века. Среди редких можно встретить такие имена, как Акулина, Евдокия, Матрона и Серафима. Как оказалось, имена не забытые и вновь обретают жизнь в современных семьях.
Среди новорожденных по-прежнему лидируют классические варианты. Девочки чаще всего получают имена София (295), Анна (229) и Ева (190), а мальчиков называют Михаилами (249), Артёмами (234) и Александрами (222).
Также есть и имена, которые объединили традиции и современность, это Василиса, Дарья и Алиса для девочек, а для мальчиков — Матвей, Роман и Дмитрий.
Как уже писал Город55, из необычных имен омичи в 2024 году выбирали Нурай, Божена и Айниса для девочек, а также Гаспар, Адилет и Хан для мальчиков.