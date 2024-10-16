Акулина, Матвей и Матрона: как омичи называют детей в 2024 году

В омском управлении ЗАГС рассказали об именах для юных омичей за девять месяцев 2024 года. В этом году омичи вновь обратились к именам, которые были популярны в начале XX века. Среди редких можно встретить такие имена, как Акулина, Евдокия, Матрона и Серафима. Как оказалось, имена не забытые и вновь обретают жизнь в современных семьях.