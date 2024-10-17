Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни ребенка из проблемой семьи. В приемной председателя СК появилась жалоба от омички, которая рассказала, что ее соседка часто выпивает и при этом растит 5-летнего сына. Мальчик один блуждает по улицам, живет в антисанитарии и не ходит в детский сад.