gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 13:08

Published 17 октября, 13:08

Modified 17 октября, 13:11

Updated 17 октября, 13:11

Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи

Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи

17 октября 2024, 13:08
Фото: 1MI
Александру Бастрыкину поступила жалоба от омичей, чья соседка не может позаботиться о своем сыне.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни ребенка из проблемой семьи. В приемной председателя СК появилась жалоба от омички, которая рассказала, что ее соседка часто выпивает и при этом растит 5-летнего сына. Мальчик один блуждает по улицам, живет в антисанитарии и не ходит в детский сад.

Ранее соседи уже пробовали обращаться в правоохранительные органы, но, как сообщает женщина, это не принесло результатов. Сейчас по этому факту региональный следком начал проверку. За ее ходом проследит Бастрыкин, он поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву доложить ему о всех результатах.

Напомним, что ранее глава СК взял на контроль еще одно дело. Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела женщины-инвалида из Калачинска, которой отказывают в изменении индивидуальной программы реабилитации. Из-за этого жизнь сельчанки полна неудобств.

Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Следком#Новости#СК России#Проверки#СУ СК России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика