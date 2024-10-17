Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи

Posted 17 октября, 13:08
Published 17 октября, 13:08
Modified 17 октября, 13:11
Updated 17 октября, 13:11
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни ребенка из проблемой семьи. В приемной председателя СК появилась жалоба от омички, которая рассказала, что ее соседка часто выпивает и при этом растит 5-летнего сына. Мальчик один блуждает по улицам, живет в антисанитарии и не ходит в детский сад.
Ранее соседи уже пробовали обращаться в правоохранительные органы, но, как сообщает женщина, это не принесло результатов. Сейчас по этому факту региональный следком начал проверку. За ее ходом проследит Бастрыкин, он поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву доложить ему о всех результатах.
Напомним, что ранее глава СК взял на контроль еще одно дело. Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела женщины-инвалида из Калачинска, которой отказывают в изменении индивидуальной программы реабилитации. Из-за этого жизнь сельчанки полна неудобств.