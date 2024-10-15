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Posted 15 октября, 05:10

Published 15 октября, 05:10

Modified 15 октября, 05:45

Updated 15 октября, 05:45

Делом омички с инвалидностью заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин расследует дело омички с инвалидностью, пытающейся добиться реабилитации

15 октября 2024, 05:10
Фото: 1MI

Делом омички с инвалидностью заинтересовался Бастрыкин

Женщина проживает в Калачинске и пытается добиться справедливого отношения к своему положению. Из-за состояния здоровья ей необходимы реабилитационные программы.

Жительница Калачинска Омской области записала видео о своей проблеме, которое разошлось по соцсетям. Светлана является инвалидом 3 группы, и страдает от остеопороза. Она сталкивается с серьезными трудностями в повседневной жизни. Сотрудники регионального Бюро медико-социальной экспертизы отказывают ей в изменении индивидуальной программы реабилитации, что лишает её возможности получить необходимую помощь, рассказали в СК России.

Фото: Скриншот видео из паблика ЧП Калачинск

Отказ в усилении группы инвалидности вынуждает женщину самостоятельно приобретать дорогостоящие ортезы, что является непосильной ношей для многих семей. Более того, отсутствие пандусов в её многоквартирном доме делает каждую попытку выйти на улицу настоящим испытанием. В своем видео женщина рассказала, что ее пенсия составляет 11 500 рублей, а из-за заболевания ей нужны реабилитация, массаж, ортезы и помощь стоматолога. Она записала видео с обращением во всевозможные инстанции, видео распространилось по пабликам и соцсетям.

В Калачинской администрации рассказали, что в ЦРБ отправляли документы женщины в медико-социальную экспертизу для пересмотра группы инвалидности, но бюро оставило её без изменений. Тем не менее, делом все же заинтересовались в главном следственном комитете РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял проверку данного инцидента под контроль.

«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки, организованной по факту нарушения прав женщины-инвалида в Калачинске, на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ее результатах», — рассказали в СК России.

Ранее Город55 писал о закрытии омского пансионата после проверок прокуратуры. Как оказалось, заведение работало с серьезными нарушениями.

Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры
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#Кристина Антоносян#Общество#Видео#Омск#Омская область#Александр Бастрыкин#Инвалидность#Калачинск#Права человека#Пандусы
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