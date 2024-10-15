Бастрыкин расследует дело омички с инвалидностью, пытающейся добиться реабилитации

Posted 15 октября, 05:10
Published 15 октября, 05:10
Modified 15 октября, 05:45
Updated 15 октября, 05:45
Жительница Калачинска Омской области записала видео о своей проблеме, которое разошлось по соцсетям. Светлана является инвалидом 3 группы, и страдает от остеопороза. Она сталкивается с серьезными трудностями в повседневной жизни. Сотрудники регионального Бюро медико-социальной экспертизы отказывают ей в изменении индивидуальной программы реабилитации, что лишает её возможности получить необходимую помощь, рассказали в СК России.
Отказ в усилении группы инвалидности вынуждает женщину самостоятельно приобретать дорогостоящие ортезы, что является непосильной ношей для многих семей. Более того, отсутствие пандусов в её многоквартирном доме делает каждую попытку выйти на улицу настоящим испытанием. В своем видео женщина рассказала, что ее пенсия составляет 11 500 рублей, а из-за заболевания ей нужны реабилитация, массаж, ортезы и помощь стоматолога. Она записала видео с обращением во всевозможные инстанции, видео распространилось по пабликам и соцсетям.
В Калачинской администрации рассказали, что в ЦРБ отправляли документы женщины в медико-социальную экспертизу для пересмотра группы инвалидности, но бюро оставило её без изменений. Тем не менее, делом все же заинтересовались в главном следственном комитете РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял проверку данного инцидента под контроль.
«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки, организованной по факту нарушения прав женщины-инвалида в Калачинске, на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ее результатах», — рассказали в СК России.
Ранее Город55 писал о закрытии омского пансионата после проверок прокуратуры. Как оказалось, заведение работало с серьезными нарушениями.