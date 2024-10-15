Бастрыкин расследует дело омички с инвалидностью, пытающейся добиться реабилитации

Отказ в усилении группы инвалидности вынуждает женщину самостоятельно приобретать дорогостоящие ортезы, что является непосильной ношей для многих семей. Более того, отсутствие пандусов в её многоквартирном доме делает каждую попытку выйти на улицу настоящим испытанием. В своем видео женщина рассказала, что ее пенсия составляет 11 500 рублей, а из-за заболевания ей нужны реабилитация, массаж, ортезы и помощь стоматолога. Она записала видео с обращением во всевозможные инстанции, видео распространилось по пабликам и соцсетям.