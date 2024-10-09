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Posted 9 октября, 12:38

Published 9 октября, 12:38

Modified 9 октября, 14:08

Updated 9 октября, 14:08

Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры

Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры

9 октября 2024, 12:38
Фото: 1MI
Причиной закрытия стали грубые нарушения в работе организации.

Кировский районный суд Омска после требования прокуратуры закрыл пансионат ООО «Долголетие», расположенный по адресу Суровцева, 28.

После проверок правоохранители установили, что пансионат работал с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, что сказывалось на состоянии его постояльцев. Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, пенсионеров начали переводить в другие учреждения.

Напомним, что за расследованием дела следит глава СК России Александр Бастрыкин, он поручил и. о. руководителя регионального следкома Евгению Осадчуку докладывать ему всю важную информацию.

Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Новости#Пожилые люди#Пансионат#Условия проживания
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