Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры

После проверок правоохранители установили, что пансионат работал с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, что сказывалось на состоянии его постояльцев. Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, пенсионеров начали переводить в другие учреждения.