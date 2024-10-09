Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры

Posted 9 октября, 12:38
Published 9 октября, 12:38
Modified 9 октября, 14:08
Updated 9 октября, 14:08
Кировский районный суд Омска после требования прокуратуры закрыл пансионат ООО «Долголетие», расположенный по адресу Суровцева, 28.
После проверок правоохранители установили, что пансионат работал с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, что сказывалось на состоянии его постояльцев. Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, пенсионеров начали переводить в другие учреждения.
Напомним, что за расследованием дела следит глава СК России Александр Бастрыкин, он поручил и. о. руководителя регионального следкома Евгению Осадчуку докладывать ему всю важную информацию.