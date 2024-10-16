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Спортивные мероприятия

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2024
Серая зона развития. Какой потенциал есть в регионе для трансформации Омска?
16 октября, 11:59
На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев
В предстоящем сезоне омский волейбольный клуб «Омичка» возглавит Андрей Подкопаев, тренер уже приехал в город и познакомился со спортсменками и руководством.
16 июля, 10:38
Быстрее всех в мире. Жительница Кузбасса победила на играх БРИКС в спортивной ходьбе
Рейхан Каграманова из Новокузнецка победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на играх БРИКС и установила новый рекорд текущего сезона.
17 июня, 09:08
ПСБ и Минспорта России договорились развивать доступную спортивную инфраструктуру
10 июня, 06:39
В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях
5 июня, 06:48
Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.
24 мая, 12:03
После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города
6 мая, 09:15
В омском департаменте спорта назначили нового заместителя директора
Эту должность заняла Ольга Мицевич.
19 марта, 10:14
В этом году в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
26 января, 11:54
2023
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
14 декабря 2023, 02:48
В Омске прошел всероссийский турнир памяти легендарного спортсмена Александра Пушницы
На всероссийских соревнованиях по самбо, прошедших в спорткомплексе «Красная звезда», омские самбисты завоевали 4 бронзовые награды.
27 октября 2023, 15:58
После турнира на омской арене Тарасова высказалась о фигуристке Алене Косторной
Знаменитый тренер отреагировала на слова фигуристки о том, что «любимый вид спорта тонет в болоте».
23 октября 2023, 10:36
«Город — это люди». Виталий Хоценко обратился к омичам в День города
Вечером 5 августа на Соборной площади чествовали победителей SIM-2023.
6 августа 2023, 04:10

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