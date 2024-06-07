Новые страницы. «Энциклопедия добрых дел» омских компаний вернется совсем скоро

В 2022 году Город55 запустил спецпроект «Омск заботливый», чья задача — поблагодарить омичей, беспокоящихся о своем городе и прилагающих все усилия для того, чтобы сделать его лучше. Конечно, возможности для этого у всех разные, но даже самый небольшой вклад каждого горожанина важен и ценен.