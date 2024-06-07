Новые страницы. «Энциклопедия добрых дел» омских компаний вернется совсем скоро

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 04:39
По итогам первых трех месяцев 2024 года Омск занимает 9-е место в России по оттоку населения.
Это общая проблема — дефицит кадров коснулся уже всех областей: медицины, образования, промышленности, строительства, аграриев, креативных индустрий. Люди переезжают вместе с доходом, живут и тратят средства в других регионах развивая их экономику. Омск проигрывает конкуренцию за людей. Образ города проигрывает другим территориальным брендам.
Это и общая ответственность. Образ города зависит от облика города, общественного доступа к комфортному досугу, возможности реализовать себя, развивать детей. Власти, промышленные предприятия, бизнес, городские сообщества, медиа — все, кажется, заинтересованы, чтобы омичи не уезжали, а Омск развивался.
В 2022 году Город55 запустил спецпроект «Омск заботливый», чья задача — поблагодарить омичей, беспокоящихся о своем городе и прилагающих все усилия для того, чтобы сделать его лучше. Конечно, возможности для этого у всех разные, но даже самый небольшой вклад каждого горожанина важен и ценен.
Однако добрые дела, зачастую, теряются на фоне «негатива» в новостной повестке, поэтому два года назад и появилась интерактивная «Карта добрых дел», ставшая небольшим «архивом» заботы об омичах со стороны тех, у кого возможностей улучшать жизнь города больше: предпринимателей, предприятий, органов исполнительной власти и депутатов.
Весной 2023 года президент России Владимир Путин сказал: «Подавляющее большинство крупных компаний имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе. Давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех».
Сказано совершенно верно, и мы обновляем проект. Уже скоро отметок на карте станет больше: редакция Города55 направила все необходимые запросы старым и новым участникам проекта, стремясь выяснить, как и с чьей помощью жизнь в Омске стала (и даже станет) еще лучше.