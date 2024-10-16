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Posted 16 октября, 06:13

Published 16 октября, 06:13

Modified 16 октября, 06:15

Updated 16 октября, 06:15

В Омском Горсовете снова заговорили о кризисе в похоронном деле

«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе

16 октября 2024, 06:13

В Омском Горсовете снова заговорили о кризисе в похоронном деле

Депутаты отметили, что пока слишком многое неясно.

В Омском городском Совете сегодня, 16 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки был связан с проблемами похоронного дела. Город55 уже писал о том, что у городских властей появились два варианта для размещения новых кладбищ в Омском районе — у сел Андреевка и Петровка. Выслушав доклад заместителя главы ДГХ Артема Калашникова, депутаты согласились: прогресс есть.

«С первого дня работы созыва мы направляли воззвания в ДГХ, и вот дело в какой-то степени сдвинулось с мертвой точки, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — 40 гектаров появилось. Не ахти что, конечно: 40 гектаров, 25 тысяч человек, но всё же…».

Впрочем, расслабляться члены комитета явно не намерены — тем более что они получили слишком мало данных о состоянии вопроса.

«Пока мы не наведем порядок, все время будем просить: дайте нам землю, дайте нам землю, — заявил депутат Анатолий Канунников. — Сейчас нет цифр: сколько земли будет под захоронения, например, через 5 лет? Может быть, будет достаточно участков, на которых можно будет проводить перезахоронение согласно законодательству?»

Такие цифры, данные о «логистике» (сколько людей умирает, сколько земли освобождается и т. п.) докладчик из ДГХ предоставить не смог. Возникли и вопросы о том, можно ли всерьез полагаться на обещания земли в Андреевке и Петровке. Калашников, отвечая на уточняющий вопрос, сослался на письмо губернатора, — но это, кажется, убедило не всех.

«Достаточно депутатам сельского поселения высказаться против, и не будет изменений в генплан, — объяснил чиновнику депутат Алексей Провозин. — Письмо направили? Да вы меня услышьте. Допустим, пришло мне, сельскому депутату, письмо. Я отвечу: „Спасибо за ваше обращение, приму к сведению“. Вы в каких-то идеальных мирах живете, если думаете, что отправка письма что-то гарантирует. Насколько вы контролируете политическую ситуацию в сельских поселениях?».

Из ответа Калашникова следовало, что администрация ждёт от сельских депутатов положительного решения, к тому же финансирование изменений в генплан, без которых создать новые кладбища не получится, предусмотрено.

В итоге депутаты приняли услышанное к сведению и пообещали держать вопрос на контроле.

Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ
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#Николай Эйхвальд#Омск#Сергей Фролов#Новости#Горсовет#Алексей Провозин#Кладбища#Анатолий Канунников#Артем Калашников
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