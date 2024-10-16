«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе

Такие цифры, данные о «логистике» (сколько людей умирает, сколько земли освобождается и т. п.) докладчик из ДГХ предоставить не смог. Возникли и вопросы о том, можно ли всерьез полагаться на обещания земли в Андреевке и Петровке. Калашников, отвечая на уточняющий вопрос, сослался на письмо губернатора, — но это, кажется, убедило не всех.