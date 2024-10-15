Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ

Posted 15 октября, 05:57
Published 15 октября, 05:57
Modified 15 октября, 05:59
Updated 15 октября, 05:59
В Омском городском Совете на этой неделе пройдет очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из главных пунктов повестки посвящен урегулированию кризиса в похоронном деле. Город55 уже писал о том, что свободные места на омских кладбищах на исходе: в феврале 2023 года в мэрии рассказали, что их хватит всего на 2 года. Депутаты Горсовета в связи с этим направили обращение губернатору, и теперь им расскажут о первых результатах.
Из письма главе комитета Сергею Фролову за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что обращение было направлено 17 мая. В нем уточнялось, что Омский район предложил мэрии разместить кладбище на территории Андреевского сельского поселения.
«Необходимо отметить, что указанные мероприятия, включая работы по фактическому строительству кладбища, носят длительный временной характер (ориентировочно от 3 до 5 лет), — объяснил мэр губернатору. — Учитывая статистику захоронений на муниципальных кладбищах города Омска в предыдущие годы, размещение одного нового кладбища на территории Омского муниципального района недостаточно».
Первому заместителю губернатора Рустаму Мингазову мэрия направила данные о желательных параметрах земельных участков, на которых можно организовать новые кладбища: удаленность от города не более 15-30 км, площадь от 30 до 40 гектаров. Второй перзам Хоценко Дмитрий Ушаков по его просьбе подготовил отчет. В нем сообщается, что возможности разместить кладбища в Надеждинском и Пушкинском сельских поселениях нет, но предложены участки под Андреевкой (20-25 км от города, 40 гектаров) и под Петровкой (40 гектаров, но до города 35-40 км). В обоих случаях можно будет внести в генеральный план изменения во втором квартале 2025 года.
Эти данные и огласят на заседании комитета. От депутатов в этой ситуации требуется только проголосовать за «принять к сведению». Судя по предложенным депутатам документам, позитивных сдвигов благодаря области не произошло: вариант с Андреевкой существовал и раньше, вариант с Петровкой не соответствует заданным параметрам из-за удаленности от города.
«Нам придется говорить избирателям: „Дорогие омичи, у нас последний путь час туда, час обратно!“», — именно так прокомментировал подобные варианты Сергей Фролов во время одного из предыдущих обсуждений.
Промежуточные результаты сотрудничества с областью обсудят и на пленарном заседании городского Совета. В любом случае похоронное дело останется одной из «вечных» тем для омских депутатов.