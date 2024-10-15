Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ

Первому заместителю губернатора Рустаму Мингазову мэрия направила данные о желательных параметрах земельных участков, на которых можно организовать новые кладбища: удаленность от города не более 15-30 км, площадь от 30 до 40 гектаров. Второй перзам Хоценко Дмитрий Ушаков по его просьбе подготовил отчет. В нем сообщается, что возможности разместить кладбища в Надеждинском и Пушкинском сельских поселениях нет, но предложены участки под Андреевкой (20-25 км от города, 40 гектаров) и под Петровкой (40 гектаров, но до города 35-40 км). В обоих случаях можно будет внести в генеральный план изменения во втором квартале 2025 года.