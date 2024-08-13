Можно и подальше от дома: в Омске поменяли нормативы для парковок во дворах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске сейчас идет подготовка к принятию нового правила, касающегося нормативов по парковкам при новых многоквартирных домах. Город55 уже писал о первом варианте этого правила, разработанном в начале июля. Сегодня, 13 августа, на сайте городской администрации появилась новая версия, в которой определенные нормы оказались скорректированы.
В частности, в июльском варианте предполагалось, что в границах земельного участка, на котором построен МКД, должно быть оборудовано как минимум 70% парковочных мест от общей потребности. Остальные парковки должны быть на расстоянии максимум 500 метров от дома. Сейчас эта норма звучит иначе.
«В границах земельного участка многоквартирного дома размещается не менее 30 процентов от общей потребности в местах хранения индивидуального автотранспорта, — говорится в проекте. — Для точечной застройки — не менее 70 процентов от общей потребности. Прочие места постоянного хранения индивидуального автотранспорта, расположенные вне границ земельного участка многоквартирного дома, должны быть размещены в пределах 800 м от многоквартирного дома, в границах планировочного микрорайона».
При этом, если речь идет о территории, на которой реализуется проект комплексного развития, расчетный уровень необходимого обеспечения парковками может быть снижен на 10%. Если рядом остановки общественного транспорта, мимо которых проходят магистральные маршруты, этот уровень можно снизить на 20%. А если максимум в 800 метрах проходит трамвайная линия (даже всего лишь «планируемая к размещению»), этот уровень можно снизить на 40%.
«Проценты допустимого снижения значения расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения для многоквартирного дома не суммируются, — уточняют авторы документа. — При наличии нескольких условий, позволяющих снижение расчетного показателя, допускается выбирать максимальный».
Проект предстоит рассмотреть депутатам Омского городского Совета, которые сейчас находятся на летних каникулах. В сентябре документ включат в повестку заседания комитета ГС по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а потом — в повестку пленарного заседания.
Отметим, что проблема парковок в Омске является достаточно острой. Социальные сети заполнены жалобами на парковки на газонах и тротуарах, городская администрация регулярно отчитывается об оштрафованных с использованием системы «ПаркНет».