Можно и подальше от дома: в Омске поменяли нормативы для парковок во дворах

При этом, если речь идет о территории, на которой реализуется проект комплексного развития, расчетный уровень необходимого обеспечения парковками может быть снижен на 10%. Если рядом остановки общественного транспорта, мимо которых проходят магистральные маршруты, этот уровень можно снизить на 20%. А если максимум в 800 метрах проходит трамвайная линия (даже всего лишь «планируемая к размещению»), этот уровень можно снизить на 40%.