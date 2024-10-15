Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского

Картина повествует о карьерном пути одного из молодых сотрудников компании «Газпромнефть-СМ», Дарьи Москаленко, занимающейся разработкой новых, уникальных рецептур моторных масел: в свои 27 лет девушка является ведущим специалистом в одном из ключевых направлений исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя новейшие смазочные материалы практически для всех категорий машин и оборудования.