gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 06:00

Published 15 октября, 06:00

Modified 15 октября, 06:00

Updated 15 октября, 06:00

Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского

Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского

15 октября 2024, 06:00
Фото: Ирина Фоткина
Совместный проект компании «Газпромнефть — смазочные материалы» и популярного тележурналиста, создавшего не один научно-просветительский фильм, направлен на повышение интереса молодежи к профессиям нефтеперерабатывающей отрасли и профориентационную работу.

Картина повествует о карьерном пути одного из молодых сотрудников компании «Газпромнефть-СМ», Дарьи Москаленко, занимающейся разработкой новых, уникальных рецептур моторных масел: в свои 27 лет девушка является ведущим специалистом в одном из ключевых направлений исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя новейшие смазочные материалы практически для всех категорий машин и оборудования.

«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз „Газпром нефти“ — „Энергия в людях“. Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации — будь то наука, образование, волонтерство, спорт. История героини фильма — пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Анатолий Скоромец на премьере фильмаАнатолий Скоромец на премьере фильма
Анатолий Скоромец на премьере фильма. Фото: Ирина Фоткина

Автором практически документального фильма стал Антон Войцеховский — известный зрителям тележурналист и создатель целого ряда научно-просветительских фильмов, неоднократно отмеченных жюри российских и международных кинофестивалей.

«В любом деле основа успеха — не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается. В процессе подготовки фильма я общался с самыми разными специалистами „Газпромнефть-СМ“. Меня поразило, насколько высока степень вовлеченность в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией», — поделился эмоциями Антон Войцеховский.

Новый фильм стал еще одним значимым элементом комплексной программы развития персонала «Газпромнефть-СМ» и формирования кадрового резерва молодых специалистов, заинтересованных в высоком уровне и постоянном совершенствовании собственных компетенций.

Моторные масла «Газпромнефть-СМ» помогли победить в гонках на выносливость
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Образование#Омск#Кадры#Молодежь#Профессия#Новости#Фильм#Исследования#Смазочные материалы#Газпромнефть-СМ#Профориентация#Моторные масла
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика