Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского

Posted 15 октября, 06:00
Published 15 октября, 06:00
Modified 15 октября, 06:00
Updated 15 октября, 06:00
Картина повествует о карьерном пути одного из молодых сотрудников компании «Газпромнефть-СМ», Дарьи Москаленко, занимающейся разработкой новых, уникальных рецептур моторных масел: в свои 27 лет девушка является ведущим специалистом в одном из ключевых направлений исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя новейшие смазочные материалы практически для всех категорий машин и оборудования.
«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз „Газпром нефти“ — „Энергия в людях“. Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации — будь то наука, образование, волонтерство, спорт. История героини фильма — пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Автором практически документального фильма стал Антон Войцеховский — известный зрителям тележурналист и создатель целого ряда научно-просветительских фильмов, неоднократно отмеченных жюри российских и международных кинофестивалей.
«В любом деле основа успеха — не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается. В процессе подготовки фильма я общался с самыми разными специалистами „Газпромнефть-СМ“. Меня поразило, насколько высока степень вовлеченность в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией», — поделился эмоциями Антон Войцеховский.
Новый фильм стал еще одним значимым элементом комплексной программы развития персонала «Газпромнефть-СМ» и формирования кадрового резерва молодых специалистов, заинтересованных в высоком уровне и постоянном совершенствовании собственных компетенций.