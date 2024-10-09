Моторные масла «Газпромнефть-СМ» помогли победить в гонках на выносливость

Posted 9 октября, 06:38
Published 9 октября, 06:38
Modified 9 октября, 06:40
Updated 9 октября, 06:40
Омская продукция приняла участие в гонках на выносливость — и помогла команде одержать победу. Моторные масла производства «Газпромнефть — смазочные материалы» успешно выдержали очередную проверку на прочность — именно они были залиты в двигатели спортивных автомобилей команды G-Drive SMP Racing на одном из этапов гонок Кубка России.
И высокотехнологичное моторное масло марки G-Energy 15W-50 полностью справилось со своим предназначением: позади экипаж триумфаторов оставил 530 километров трассы и 4 часа непрерывной работы мотора «на грани».
«Газпромнефть-СМ» активно поддерживает автоспорт: разработки компании прошли сотни дополнительных проверок на маршрутах крупнейших состязаний страны. Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Кроме того, как показал анализ проб масла после заезда, даже в условиях серьезных перегрузок и температур ключевые характеристики смазочного материала показали свою стабильность, обеспечив высокий уровень работы надежности мотора.