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Posted 9 октября, 06:38

Published 9 октября, 06:38

Modified 9 октября, 06:40

Updated 9 октября, 06:40

Моторные масла «Газпромнефть-СМ» помогли победить в гонках на выносливость

Моторные масла «Газпромнефть-СМ» помогли победить в гонках на выносливость

9 октября 2024, 06:38
Фото: Григорий Голышев
Спортивный болид, оказавшийся победителем гонки, успешно выдержал 4-часовой марафон Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, объединивший порядка 30 профессиональных пилотов.

Омская продукция приняла участие в гонках на выносливость — и помогла команде одержать победу. Моторные масла производства «Газпромнефть — смазочные материалы» успешно выдержали очередную проверку на прочность — именно они были залиты в двигатели спортивных автомобилей команды G-Drive SMP Racing на одном из этапов гонок Кубка России.

И высокотехнологичное моторное масло марки G-Energy 15W-50 полностью справилось со своим предназначением: позади экипаж триумфаторов оставил 530 километров трассы и 4 часа непрерывной работы мотора «на грани».

«Газпромнефть-СМ» активно поддерживает автоспорт: разработки компании прошли сотни дополнительных проверок на маршрутах крупнейших состязаний страны. Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Кроме того, как показал анализ проб масла после заезда, даже в условиях серьезных перегрузок и температур ключевые характеристики смазочного материала показали свою стабильность, обеспечив высокий уровень работы надежности мотора.

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#Илья Скобин#Спорт#Новости#Газпромнефть-СМ#Моторные масла#G-Energy#G-Drive SMP Racing
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