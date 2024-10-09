Моторные масла «Газпромнефть-СМ» помогли победить в гонках на выносливость

Омская продукция приняла участие в гонках на выносливость — и помогла команде одержать победу. Моторные масла производства «Газпромнефть — смазочные материалы» успешно выдержали очередную проверку на прочность — именно они были залиты в двигатели спортивных автомобилей команды G-Drive SMP Racing на одном из этапов гонок Кубка России.