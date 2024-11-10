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2024
В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий. Рассказываем о зарплатах
10 ноября, 03:32
Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского
15 октября, 06:00
В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ
5 октября, 06:00
Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера
Мужчина занимался дистанционно. В этом году он защищал диплом, который полностью написал сам.
28 сентября, 13:10
«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой
25 сентября, 14:48
«Работать за 40 тысяч?»: почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать
11 сентября, 02:17
«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона
10 сентября, 07:07
Больше 50 тысяч. В Омской области выросла средняя заработная плата
Согласно статистике, жители Омской области в среднем получают ежемесячно от 50 тысяч рублей.
1 февраля, 13:36
2023
Таксисты, кондукторы и продавцы. Назван топ скандальных профессий в Омске
По мнению жителей региона, конфликтные люди недовольны жизнью и работой, а также испытывают ненависть к окружающим.
18 декабря 2023, 12:08
И юристы, и продавцы. Кто в Омске мечтает о собственном бизнесе
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей старше 18 лет и узнал, кто чаще всего рассматривает возможность открытия бизнеса.
31 июля 2023, 10:35
2022
Подборка вакансий для работы вахтой за май в Омске
20 мая 2022, 10:25
Подборка мужских вакансий за май в Омске
20 мая 2022, 09:47
Подборка высокооплачиваемых вакансий от 100 тыс. руб. за май в Омске
19 мая 2022, 08:13

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