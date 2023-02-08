Мест на омских кладбищах хватит на 2 года

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Ситуация на омских кладбищах стала одной из главных тем заседания комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ. Администрация признала, что «для предотвращения обострения ситуации в сфере похоронного дела» нужно принимать меры, и заместитель директора ДГХ Николай Машков рассказал об этих мерах собравшимся.
О том, какая именно работа ведется, Город55 уже писал. В районе Морозовки и на Левобережье должны появиться два новых кладбища, к Старо-Северному мемориальному кладбищу добавят 33 гектара земли, будет расширено кладбище в Осташково.
Депутатов этот рассказ явно не удовлетворил. Первый вице-спикер Городского совета Виталий Путинцев констатировал, что речь идет о мерах частных, недостаточно масштабных, требующих много времени для реализации.
— Если взять кладбища, которые сейчас работают: надолго ли там хватит места? — спросил депутат. — Скажу прямо: мы ведь все там будем, и сейчас, обсуждая этот вопрос, заботимся не только об избирателях, но и о самих себе.
По словам Машкова, немного времени у администрации еще есть.
— Динамика захоронений в Омске сейчас снижается, и с учетом этого мест на кладбищах хватит не менее чем на два года, — объяснил он.
У главы комитета Сергея Фролова, защитившего в свое время кандидатскую диссертацию по демографии, тезис о динамике вызвал сомнения, но Машков уточнил, что не имел в виду смертность: увеличивается число омичей, которых хоронят в других районах области.
По итогам депутаты приняли резолюцию: доклад представителя мэрии принять к сведению, попросить мэрию предоставить больше фактических данных о состоянии проблемы, запросить у администраций соседних районов региона информацию о земельных участках, на которых можно было бы создать новые кладбища для городских нужд.
Кстати, практика строительства кладбищ на дальних подступах к Омску вызвала у собравшихся неоднозначный отклик. Сергей Фролов прокомментировал это так:
— Нам придется говорить избирателям: «Дорогие омичи, у нас последний путь час туда, час обратно!»
Впрочем, это наверняка лучше, чем говорить «Дорогие омичи, места закончились». В любом случае о кладбищенском кризисе депутаты будут говорить еще и на ближайшем пленарном заседании.