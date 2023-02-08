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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Мест на омских кладбищах хватит на 2 года

8 февраля 2023, 07:06
Фото: Алена Глазкова / 1MI
иллюстрация
Представитель администрации рассказал в Городском совете о путях выхода из кризиса.

Ситуация на омских кладбищах стала одной из главных тем заседания комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ. Администрация признала, что «для предотвращения обострения ситуации в сфере похоронного дела» нужно принимать меры, и заместитель директора ДГХ Николай Машков рассказал об этих мерах собравшимся.

О том, какая именно работа ведется, Город55 уже писал. В районе Морозовки и на Левобережье должны появиться два новых кладбища, к Старо-Северному мемориальному кладбищу добавят 33 гектара земли, будет расширено кладбище в Осташково.

Депутатов этот рассказ явно не удовлетворил. Первый вице-спикер Городского совета Виталий Путинцев констатировал, что речь идет о мерах частных, недостаточно масштабных, требующих много времени для реализации.

— Если взять кладбища, которые сейчас работают: надолго ли там хватит места? — спросил депутат. — Скажу прямо: мы ведь все там будем, и сейчас, обсуждая этот вопрос, заботимся не только об избирателях, но и о самих себе.

По словам Машкова, немного времени у администрации еще есть.

— Динамика захоронений в Омске сейчас снижается, и с учетом этого мест на кладбищах хватит не менее чем на два года, — объяснил он.

У главы комитета Сергея Фролова, защитившего в свое время кандидатскую диссертацию по демографии, тезис о динамике вызвал сомнения, но Машков уточнил, что не имел в виду смертность: увеличивается число омичей, которых хоронят в других районах области.

По итогам депутаты приняли резолюцию: доклад представителя мэрии принять к сведению, попросить мэрию предоставить больше фактических данных о состоянии проблемы, запросить у администраций соседних районов региона информацию о земельных участках, на которых можно было бы создать новые кладбища для городских нужд.

Кстати, практика строительства кладбищ на дальних подступах к Омску вызвала у собравшихся неоднозначный отклик. Сергей Фролов прокомментировал это так:

— Нам придется говорить избирателям: «Дорогие омичи, у нас последний путь час туда, час обратно!»

Впрочем, это наверняка лучше, чем говорить «Дорогие омичи, места закончились». В любом случае о кладбищенском кризисе депутаты будут говорить еще и на ближайшем пленарном заседании.

 

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#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Похоронное дело#Город#Новости#Сергей Фролов#Николай Машков#Виталий Путинцев
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