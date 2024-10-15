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Posted 15 октября, 08:27

Published 15 октября, 08:27

Modified 15 октября, 08:29

Updated 15 октября, 08:29

иллюстрация

ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей

15 октября 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В Изобильненском районном суде Ставропольского края рассматривается уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ, совершенных в отношении ГК «Титан».

В ходе следствия установлено, что обвиняемые похитили принадлежащие компании продукты нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей. У предполагаемых участников преступного сообщества проведены обыски, изъято и арестовано имущество, обвиняемые заключены под стражу. Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду статей УК РФ, в том числе по ст. 158,159,174.1,210,222, 226.1 и другим.

В настоящее время продолжается расследование в отношении отдельных лиц, также причастных к хищению имущества ГК «Титан». Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения всех соучастников преступлений. Ряд членов организованной преступной группы объявлены в международный розыск.

На стадии предварительного следствия представители ГК «Титан» активно сотрудничали с оперативниками Управления уголовного розыска краевого Главка и сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

ГК «Титан» намерена и далее оказывать содействие органам юстиции для вынесения справедливого приговора и возмещения ущерба, нанесенного компании.

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