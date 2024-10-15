ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей

В ходе следствия установлено, что обвиняемые похитили принадлежащие компании продукты нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей. У предполагаемых участников преступного сообщества проведены обыски, изъято и арестовано имущество, обвиняемые заключены под стражу. Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду статей УК РФ, в том числе по ст. 158,159,174.1,210,222, 226.1 и другим.