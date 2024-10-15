ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей

Posted 15 октября, 08:27
Published 15 октября, 08:27
Modified 15 октября, 08:29
Updated 15 октября, 08:29
В ходе следствия установлено, что обвиняемые похитили принадлежащие компании продукты нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей. У предполагаемых участников преступного сообщества проведены обыски, изъято и арестовано имущество, обвиняемые заключены под стражу. Фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду статей УК РФ, в том числе по ст. 158,159,174.1,210,222, 226.1 и другим.
В настоящее время продолжается расследование в отношении отдельных лиц, также причастных к хищению имущества ГК «Титан». Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения всех соучастников преступлений. Ряд членов организованной преступной группы объявлены в международный розыск.
На стадии предварительного следствия представители ГК «Титан» активно сотрудничали с оперативниками Управления уголовного розыска краевого Главка и сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
ГК «Титан» намерена и далее оказывать содействие органам юстиции для вынесения справедливого приговора и возмещения ущерба, нанесенного компании.