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Posted 14 октября, 05:04

Published 14 октября, 05:04

Modified 14 октября, 05:06

Updated 14 октября, 05:06

Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ

Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ

14 октября 2024, 05:04
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Причинами резкого увеличения доли предприятия на общероссийском рынке изопропилового спирта (ИПС), специалисты называют сезонность.

Как рассказали представители Группы компаний «Титан», в последнее время отмечается резкий скачок интереса производителей к изопропиловому спирту — базовому компоненту таких сезонных товаров, как незамерзающие жидкости или другая специализированная автохимия.

Повышение интереса к сырью привело к резкому увеличению доли рынка производства ИПС Группой компаний «Титан» — так, по итогам первого полугодия, объемы выпуска ИПС выросли сразу на 18 процентных пунктов, до 55% — фактически, больше половины производимого в России ИПС, выходит из цехов и установок ГК «Титан». Примечательно, что также отмечается и увеличение продаж данного продукта — они выросли с 17% до 36%.

Впервые производство ИПС на предприятиях ГК «Титан» было запущено в 2021 году — для его получения используется ацетон, производимый непосредственно на предприятии. Кроме того, изопропиловый спирт, выпускаемый компанией, обходит зарубежные аналоги по целому ряду характеристик, что позволило за три года существенно нарастить производство и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.

«Построив самую крупную установку по выпуску ИПС в России, ГК „Титан“ реализовала важный импортозамещающий проект, который позволил существенно снизить зависимость внутреннего рынка от внешних поставок, используя при этом 100% российскую сырьевую базу. Наша цель — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела», — отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».

Отметим, что ИПС является крайне востребованным в различных отраслях производства продуктом: его широко используют в полиграфии, деревообработке, косметической и парфюмерной промышленности, также изопропиловый спирт является важной составной частью при производстве авто и авиахимии, применяется в фармацевтике для производства обеззараживающих средств.

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#Илья Скобин#Бизнес#Производство#Новости#Импортозамещение#Титан#Ацетон#Химическая промышленность#Изопропиловый спирт#Группа компаний#Рынок России#Автохимия#Сезонность
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