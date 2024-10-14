Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ

Повышение интереса к сырью привело к резкому увеличению доли рынка производства ИПС Группой компаний «Титан» — так, по итогам первого полугодия, объемы выпуска ИПС выросли сразу на 18 процентных пунктов, до 55% — фактически, больше половины производимого в России ИПС, выходит из цехов и установок ГК «Титан». Примечательно, что также отмечается и увеличение продаж данного продукта — они выросли с 17% до 36%.