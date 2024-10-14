Объемы производства изопропилового спирта ГК «Титан» возросли до 55% от рынка РФ

Posted 14 октября, 05:04
Published 14 октября, 05:04
Modified 14 октября, 05:06
Updated 14 октября, 05:06
Как рассказали представители Группы компаний «Титан», в последнее время отмечается резкий скачок интереса производителей к изопропиловому спирту — базовому компоненту таких сезонных товаров, как незамерзающие жидкости или другая специализированная автохимия.
Повышение интереса к сырью привело к резкому увеличению доли рынка производства ИПС Группой компаний «Титан» — так, по итогам первого полугодия, объемы выпуска ИПС выросли сразу на 18 процентных пунктов, до 55% — фактически, больше половины производимого в России ИПС, выходит из цехов и установок ГК «Титан». Примечательно, что также отмечается и увеличение продаж данного продукта — они выросли с 17% до 36%.
Впервые производство ИПС на предприятиях ГК «Титан» было запущено в 2021 году — для его получения используется ацетон, производимый непосредственно на предприятии. Кроме того, изопропиловый спирт, выпускаемый компанией, обходит зарубежные аналоги по целому ряду характеристик, что позволило за три года существенно нарастить производство и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.
«Построив самую крупную установку по выпуску ИПС в России, ГК „Титан“ реализовала важный импортозамещающий проект, который позволил существенно снизить зависимость внутреннего рынка от внешних поставок, используя при этом 100% российскую сырьевую базу. Наша цель — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела», — отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
Отметим, что ИПС является крайне востребованным в различных отраслях производства продуктом: его широко используют в полиграфии, деревообработке, косметической и парфюмерной промышленности, также изопропиловый спирт является важной составной частью при производстве авто и авиахимии, применяется в фармацевтике для производства обеззараживающих средств.