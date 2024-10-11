Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег

Posted 11 октября, 10:55
Published 11 октября, 10:55
Modified 11 октября, 10:57
Updated 11 октября, 10:57
Утром 11 октября в Омске выпал первый снег. Осадки обещают до конца дня. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, на выходных в регионе будет холодно. В субботу и воскресенье днем, 12 и 13 октября, синоптики прогнозируют до -3 градусов, осадков не ожидается.
На следующей неделе будет немного теплее. С понедельника, 14 октября, по пятницу, 18 октября, температура воздуха будет в пределах +1… +5 градусов. К выходным, 19 и 20 октября, столбик термометра поднимется до +8 градусов. Также в воскресенье местами по региону ожидается небольшой дождь.
По предварительному прогнозу на две недели, следующий раз снег прогнозируют 22 октября.