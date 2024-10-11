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Posted 11 октября, 10:55

Published 11 октября, 10:55

Modified 11 октября, 10:57

Updated 11 октября, 10:57

Синоптики озвучили дату, когда в Омске снова выпадет снег

Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег

11 октября 2024, 10:55
Фото: 1MI

Синоптики озвучили дату, когда в Омске снова выпадет снег

На следующей неделе станет немного теплее.

Утром 11 октября в Омске выпал первый снег. Осадки обещают до конца дня. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, на выходных в регионе будет холодно. В субботу и воскресенье днем, 12 и 13 октября, синоптики прогнозируют до -3 градусов, осадков не ожидается.

На следующей неделе будет немного теплее. С понедельника, 14 октября, по пятницу, 18 октября, температура воздуха будет в пределах +1… +5 градусов. К выходным, 19 и 20 октября, столбик термометра поднимется до +8 градусов. Также в воскресенье местами по региону ожидается небольшой дождь.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу на две недели, следующий раз снег прогнозируют 22 октября.

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#Ольга Скворцова#Снег#Омск#Прогноз погоды#Зима#Температура#Дождь#Осадки#Холод#Температура воздуха#Неделя
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