Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег

На следующей неделе будет немного теплее. С понедельника, 14 октября, по пятницу, 18 октября, температура воздуха будет в пределах +1… +5 градусов. К выходным, 19 и 20 октября, столбик термометра поднимется до +8 градусов. Также в воскресенье местами по региону ожидается небольшой дождь.