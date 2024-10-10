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Posted 10 октября, 06:07

Published 10 октября, 06:07

Modified 10 октября, 06:46

Updated 10 октября, 06:46

Омичам сообщили новый прогноз погоды на зиму

Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз

10 октября 2024, 06:07
Фото: 1MI

Омичам сообщили новый прогноз погоды на зиму

С приближением зимы синоптики все чаще говорят, что в этом году она может стать одной из самых экстремальных в России. Что ждет омичей? Изучаем прогноз.

Метеорологи прогнозируют, что зима 2024–2025 годов в России может стать рекордно суровой за последние три столетия, начиная с 1722 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения. По словам специалистов, предстоящие три зимних месяца установят климатические рекорды.

Представляем прогноз для Омска от «Яндекс. Погоды».

Погода в декабре 2024 года в Омске

По предварительному прогнозу, предстоящий первый зимний месяц будет довольно теплым. На протяжении декабря омичей ждет комфортная для этого времени года температура -5… -16 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», снежные дни займут меньше половины месяца — 9 из 31 дня. Гидрометцентр подтверждает этот прогноз: на карте регион окрашен в розовый цвет, что говорит о температуре выше нормы.

Фото: "Яндекс. Погода"

Погода в январе 2025 года в Омске

В январе традиционно будет холоднее. Столбики термометров будут держаться ниже отметки в -11 градусов, а солнце выглянет всего три раза за месяц.

Судя по данным Гидрометцентра, в январе омичей ждет температура в пределах нормы.

Фото: "Яндекс. Погода"

Погода в феврале 2025 года в Омске

Февраль тоже не готовит омичам неприятных сюрпризов в виде экстремальных морозов. К концу месяца температура постепенно начнет подниматься.

На карте метеорологи снова окрасили Омскую область в розовый цвет, что говорит о комфортной погоде.

Фото: "Яндекс. Погода"

Ранее мы писали, что Омскую область накроет снегом. Когда это произойдет, читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Зима#Температура#Прогноз#Синоптики#Метеорология
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