Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз

Омичам сообщили новый прогноз погоды на зиму

Погода в декабре 2024 года в Омске Погода в январе 2025 года в Омске Погода в феврале 2025 года в Омске

С приближением зимы синоптики все чаще говорят, что в этом году она может стать одной из самых экстремальных в России. Что ждет омичей? Изучаем прогноз.

Метеорологи прогнозируют, что зима 2024–2025 годов в России может стать рекордно суровой за последние три столетия, начиная с 1722 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения. По словам специалистов, предстоящие три зимних месяца установят климатические рекорды. Представляем прогноз для Омска от «Яндекс. Погоды». Погода в декабре 2024 года в Омске По предварительному прогнозу, предстоящий первый зимний месяц будет довольно теплым. На протяжении декабря омичей ждет комфортная для этого времени года температура -5… -16 градусов. По данным «Яндекс.Погоды», снежные дни займут меньше половины месяца — 9 из 31 дня. Гидрометцентр подтверждает этот прогноз: на карте регион окрашен в розовый цвет, что говорит о температуре выше нормы. Фото: "Яндекс. Погода" Погода в январе 2025 года в Омске В январе традиционно будет холоднее. Столбики термометров будут держаться ниже отметки в -11 градусов, а солнце выглянет всего три раза за месяц. Судя по данным Гидрометцентра, в январе омичей ждет температура в пределах нормы. Фото: "Яндекс. Погода" Погода в феврале 2025 года в Омске Февраль тоже не готовит омичам неприятных сюрпризов в виде экстремальных морозов. К концу месяца температура постепенно начнет подниматься. На карте метеорологи снова окрасили Омскую область в розовый цвет, что говорит о комфортной погоде. Фото: "Яндекс. Погода" Ранее мы писали, что Омскую область накроет снегом. Когда это произойдет, читайте в нашем материале. Циклон «Кассандра» близко. Омск накроют мощный снегопад и холода Узнать подробнее