Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз

Posted 10 октября, 06:07
Published 10 октября, 06:07
Modified 10 октября, 06:46
Updated 10 октября, 06:46
Метеорологи прогнозируют, что зима 2024–2025 годов в России может стать рекордно суровой за последние три столетия, начиная с 1722 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения. По словам специалистов, предстоящие три зимних месяца установят климатические рекорды.
Представляем прогноз для Омска от «Яндекс. Погоды».
По предварительному прогнозу, предстоящий первый зимний месяц будет довольно теплым. На протяжении декабря омичей ждет комфортная для этого времени года температура -5… -16 градусов.
По данным «Яндекс.Погоды», снежные дни займут меньше половины месяца — 9 из 31 дня. Гидрометцентр подтверждает этот прогноз: на карте регион окрашен в розовый цвет, что говорит о температуре выше нормы.
В январе традиционно будет холоднее. Столбики термометров будут держаться ниже отметки в -11 градусов, а солнце выглянет всего три раза за месяц.
Судя по данным Гидрометцентра, в январе омичей ждет температура в пределах нормы.
Февраль тоже не готовит омичам неприятных сюрпризов в виде экстремальных морозов. К концу месяца температура постепенно начнет подниматься.
На карте метеорологи снова окрасили Омскую область в розовый цвет, что говорит о комфортной погоде.
Ранее мы писали, что Омскую область накроет снегом. Когда это произойдет, читайте в нашем материале.