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Posted 11 октября, 10:31

Published 11 октября, 10:31

Modified 11 октября, 10:33

Updated 11 октября, 10:33

Скриншот

В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»

11 октября 2024, 10:31
Фото: Яндекс Карты
Скриншот
Площадь помещений составляет больше 2 тысяч квадратных метров. Земля под зданием находится в собственности.

В Омске на улице Лермонтова выставили на продажу административное здание общей площадью 2200 квадратных метров. Земельный участок находится в собственности. Стоимость помещения составляет 190 млн рублей.

«Удачное расположение в густонаселенном массиве с хорошей транспортной и пешей доступностью. Удобные подъезды как со стороны улицы Лермонтова, так и со стороны улицы 10 лет Октября. Свой двор и парковка для авто», — говорится в объявлении.

Согласно открытым источникам, в здании располагаются пивной ресторан «Кочегарка», отель «Лермонтов», центр отдыха «Ралли Сибирь», ветеринарный и сервисный центры.

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот. Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 2,9 млн рублей выставили на продажу цех по пошиву пуховиков. Производство находится на улице 22-го Партсъезда.

Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Инвестиции#Продажа#Ресторан#Земельный участок#Отель#Помещение
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