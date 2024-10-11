В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»

Posted 11 октября, 10:31
Published 11 октября, 10:31
Modified 11 октября, 10:33
Updated 11 октября, 10:33
В Омске на улице Лермонтова выставили на продажу административное здание общей площадью 2200 квадратных метров. Земельный участок находится в собственности. Стоимость помещения составляет 190 млн рублей.
«Удачное расположение в густонаселенном массиве с хорошей транспортной и пешей доступностью. Удобные подъезды как со стороны улицы Лермонтова, так и со стороны улицы 10 лет Октября. Свой двор и парковка для авто», — говорится в объявлении.
Согласно открытым источникам, в здании располагаются пивной ресторан «Кочегарка», отель «Лермонтов», центр отдыха «Ралли Сибирь», ветеринарный и сервисный центры.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 2,9 млн рублей выставили на продажу цех по пошиву пуховиков. Производство находится на улице 22-го Партсъезда.