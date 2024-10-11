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Отель

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2024
В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»
11 октября, 10:31
Оценили в 53 млн. В Омске выставили на продажу двухэтажное здание у «Зеленой реки»
7 августа, 05:39
Стало известно, в каких городах российские туристы бронируют хостелы чаще всего
22 июля, 10:06
Туроператоры предупредили омичей о сильно забитых пляжах на Черном море
В этом году показатели по туристам превышены и в Крыму, и на Кавказе. Не отпугивают отдыхающих ни дороговизна курортов, ни затрудненное транспортное сообщение.
3 июля, 10:33
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха
27 мая, 11:51
2023
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
14 ноября 2023, 09:57
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
1 ноября 2023, 13:03
На окраине Омска выставили на продажу гостиницу на 7 номеров за 65 млн
В здании также располагаются продуктовый магазин и пункт выдачи товаров.
20 сентября 2023, 09:21
В Омске Фридманы заказали экспертизу для своего почти готового отеля «50/60»
Гостиница находится в центре города — на улице Щербанева.
6 апреля 2023, 09:34
Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето
29 марта 2023, 14:14
Фридманы продают свою омскую гостиницу всего за 21,5 миллиона рублей
Придорожный мотель находится в 150 километрах от Омска.
15 марта 2023, 13:00
Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
22 января 2023, 06:50
2022
Стало известно, когда откроется отель Cosmos в Омске
Отель должен заработать уже в декабре этого года.
11 ноября 2022, 09:56
Омский отель Cosmos на Набережной начал искать генерального менеджера
В вакансии не сообщается уровень зарплаты.
7 сентября 2022, 02:40
Строительство нового бизнес-отеля в Омске подорожало в три раза
23 августа 2022, 12:30

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