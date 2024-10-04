Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков

Posted 4 октября, 08:21
Published 4 октября, 08:21
Modified 4 октября, 08:23
Updated 4 октября, 08:23
В Омске на улице 22-го Партсъезда выставили на продажу цех по пошиву пуховиков и другой верхней одежды. Цена готового бизнеса составляет 2,9 млн рублей. Цех оснащен швейным оборудованием, продается вместе с материалами и готовой продукцией.
«Есть зарегистрированный товарный знак, a также действующие магазины на Вайлдберис и Озон, веб-сайт, интернет магазин», — говорится в объявлении.
Согласно открытым источникам, по адресу находится компания «Сибарус». На сайте фирмы представлены зимние куртки для мужчин и женщин.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 29 млн выставили на продажу отель «Полет» на первом этаже жилого дома. В гостинице 11 номеров, бар и кухонная зона.
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