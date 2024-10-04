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Posted 4 октября, 08:21

Published 4 октября, 08:21

Modified 4 октября, 08:23

Updated 4 октября, 08:23

Иллюстрация

Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков

4 октября 2024, 08:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 2,9 млн рублей выставили на продажу цех по пошиву пуховиков

Производство находится на улице 22-го Партсъезда. Цех оснащен швейным оборудованием, продается вместе с материалами и готовой продукцией.

В Омске на улице 22-го Партсъезда выставили на продажу цех по пошиву пуховиков и другой верхней одежды. Цена готового бизнеса составляет 2,9 млн рублей. Цех оснащен швейным оборудованием, продается вместе с материалами и готовой продукцией.

«Есть зарегистрированный товарный знак, a также действующие магазины на Вайлдберис и Озон, веб-сайт, интернет магазин», — говорится в объявлении.

Согласно открытым источникам, по адресу находится компания «Сибарус». На сайте фирмы представлены зимние куртки для мужчин и женщин.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 29 млн выставили на продажу отель «Полет» на первом этаже жилого дома. В гостинице 11 номеров, бар и кухонная зона.

На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Интернет-магазин#Товарный знак#Гостиница#Магазины#Жилой дом#Город55
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