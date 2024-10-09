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Posted 9 октября, 09:34

Published 9 октября, 09:34

Modified 9 октября, 09:36

Updated 9 октября, 09:36

55-летний омич насмерть разбился, упав с крыши детсада на Заозерной

Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада

9 октября 2024, 09:34
Фото: yandex.ru/maps

55-летний омич насмерть разбился, упав с крыши детсада на Заозерной

Трагедия произошла еще во вторник, 8 октября. В следкоме возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Во вторник, 8 октября, около 11.25 часов, во время ремонта крыши в детском саду на Заозерной упал и разбился насмерть 55-летний разнорабочий. Сорвавшийся мужчина, как уточнили в омском следкоме, был без страховки и средств защиты.

Инцидент, как уточнили Городу55 в пресс-службе следкома, произошел в детском саду №165 на Заозерной, 1а. Его ремонтом занималась местная компания «Талстрой». Фирмой, специализирующейся на производстве кровельных работ, с момента основания руководит Ваник Манукян.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия. Фото: Прокуратура Омской области

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, продолжают изымать документацию, допрашивать свидетелей и очевидцев. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Советского округа.

Ранее Город55 рассказывал о результатах судмедэкспертизы, проведенной после гибели мотоблогера Татьяны Озолиной. Девушка разбилась в Турции. По мнению специалистов, ДТП произошло по вине турецкого байкера.

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