Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада

Во вторник, 8 октября, около 11.25 часов, во время ремонта крыши в детском саду на Заозерной упал и разбился насмерть 55-летний разнорабочий. Сорвавшийся мужчина, как уточнили в омском следкоме, был без страховки и средств защиты.