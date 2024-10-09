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Рабочий

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2024
Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада
9 октября, 09:34
Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра
5 апреля, 06:52
2022
Неудачная газификация. Омский сварщик едва не поджег дом сельского жителя
Пострадали два человека, в том числе и сам сварщик.
22 сентября 2022, 08:20
Раскаялась и извинилась. В Омске за гибель рабочего осудили председателя ТСЖ
Мужчину отправили чистить снег без подстраховки, и во время работ мужчина упал с высоты почти 2 метров.
29 июля 2022, 10:36
Пугающая тенденция. В Омске на стройплощадке насмерть разбился еще один рабочий
Мужчина упал с 18-этажного дома.
4 июля 2022, 10:09
Упал с 10 этажа. В Омске на стройплощадке погиб монтажник
Трагедия случилась в Советском округе Омска.
24 июня 2022, 12:11

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