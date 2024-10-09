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Упал

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2024
Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада
9 октября, 09:34
Без пострадавших. В Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило машину
21 марта, 13:03
2023
В Омске в Иртыше выловили тело молодого парня, который упал с метромоста 5 дней назад
29 июня 2023, 07:43
В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
Ребенку понадобилась операция и кожная пластика.
8 июня 2023, 06:46
В центре Омска обрушился памятник первому светофору
Собственник обратился в полицию с заявлением о порче имущества.
27 февраля 2023, 12:52
2022
Омская должница столкнула с лестницы судебного пристава
Уголовное дело женщины рассмотрит суд.
24 августа 2022, 11:31
Упал с 10 этажа. В Омске на стройплощадке погиб монтажник
Трагедия случилась в Советском округе Омска.
24 июня 2022, 12:11

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