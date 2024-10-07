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Posted 7 октября, 03:37

Published 7 октября, 03:37

Modified 7 октября, 04:27

Updated 7 октября, 04:27

Иллюстрация

В Знаменском районе Омской области приостановили автобусы

7 октября 2024, 03:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

На севере Омской области перестали ходить муниципальные автобусы

Жителям района придется искать альтернативные способы передвижения.

С 8 октября в Знаменском районе Омской области временно прекращается регулярное автобусное сообщение. Глава района Сергей Максимов сообщил на своей странице ВК, что причиной этого решения стало отсутствие финансирования.

По словам Максимова, перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам приостанавливаются, однако межмуниципальные маршруты, такие как «Знаменское — Тара», «Знаменское — Тевриз» и «Знаменское — Омск», продолжат работать в обычном режиме.

Жители района остаются без привычного транспорта, что создает дополнительные трудности в передвижении. Ранее Город55 писал, что в городе отменили сразу шесть автобусов. В основном это связано с недостатком перевозчиков, водителей, а также дублированием существующих маршрутов.

Также Город55 писал о случае, который вызвал волну возмущения среди омичей. Пассажир автобуса решил закурить электронную сигарету прямо во время поездки, его случаем заинтересовался даже Бастрыкин.

Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
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#Кристина Антоносян#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Маршруты#Новости#Знаменский район#Автобусы#Сергей Максимов
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