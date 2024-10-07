Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»

В Москве состоялся конкурс красоты «Мисс Россия — 2024», в котором за звание самой красивой поборолись 50 девушек со всей страны. Каждая из них по-своему яркая, красивая и талантливая. Среди конкурсанток была и 22-летняя омичка Алина Герман. Она представила на сцене родной город. Девушке не удалось войти в ТОП-20, о чем она рассказала в своем телеграм-канале.