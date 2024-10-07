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Posted 7 октября, 05:55

Published 7 октября, 05:55

Modified 7 октября, 06:12

Updated 7 октября, 06:12

Иллюстрация

Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»

7 октября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичка Алина Герман не вошла в ТОП-20 красавиц конкурса «Мисс Россия»

Девушка продолжит делиться успехами в своих соцсетях.

В Москве состоялся конкурс красоты «Мисс Россия — 2024», в котором за звание самой красивой поборолись 50 девушек со всей страны. Каждая из них по-своему яркая, красивая и талантливая. Среди конкурсанток была и 22-летняя омичка Алина Герман. Она представила на сцене родной город. Девушке не удалось войти в ТОП-20, о чем она рассказала в своем телеграм-канале.

«Я расстроилась, что не прошла, и удивлена, что не прошли девочки, которых я считала достойными. Ни в коем случае не хочу критиковать жюри — я не профессионал в этой области и не имею права судить», — написала она.

Она подчеркнула, что конкурс — это не только победа, но и большой личный опыт и дружба. Омичка продолжит вдохновлять подписчиков стремиться исполнять свои мечты, не бояться участвовать в конкурсах, которые могут изменить их жизнь.

Фото: missrussia.ru

Титул «Мисс Россия — 2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, получившая корону, украшенную драгоценными камнями. Первой «Вице-Мисс» стала Ирина Миронова из Тольятти, а второй — Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Ранее Город55 писал о другой красавице из Омска, Владе Росляковой, которая прошлась по подиуму с месте с супермоделями 90-х Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Девушка представляла на показе мировой бренд Ralph Lauren. Для своего образа она выбрала бежевый пиджак, белые блузку и штаны с бахромой.

Неделя моды. Омичка Рослякова прошла по подиуму с Наоми Кэмпбэлл
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