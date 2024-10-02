Мечтает посетить все страны. Омичка поборется за корону в конкурсе «Мисс Россия-2024»

В этом году в нем приняла участие 22-летняя Алина Герман из Омска. Выпускница института театрального искусства имени П. М. Ершова. Она уже успела набрать 667 голосов на официальном сайте конкурса на момент публикации материала. Увлечения девушки разнообразны: она активно изучает иностранные языки, занимается спортом, обожает путешествия и интересуется искусством и литературой.