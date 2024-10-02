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Posted 2 октября, 11:45

Published 2 октября, 11:45

Modified 2 октября, 11:48

Updated 2 октября, 11:48

Омичка Алина Герман поборется за корону «Мисс Россия»

Мечтает посетить все страны. Омичка поборется за корону в конкурсе «Мисс Россия-2024»

2 октября 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

Омичка Алина Герман поборется за корону «Мисс Россия»

В эту субботу, 5 октября, в Barvikha Luxury Village состоится финал конкурса «Мисс Россия — 2024». Здесь участвует 22-летняя Алина Герман из Омска, которая уже успела собрать более 560 голосов на официальном сайте конкурса.

В ближайшую субботу, 5 октября, концертный зал Barvikha Luxury Village в Подмосковье станет ареной одного из событий года — финала конкурса «Мисс Россия — 2024».

В этом году в нем приняла участие 22-летняя Алина Герман из Омска. Выпускница института театрального искусства имени П. М. Ершова. Она уже успела набрать 667 голосов на официальном сайте конкурса на момент публикации материала. Увлечения девушки разнообразны: она активно изучает иностранные языки, занимается спортом, обожает путешествия и интересуется искусством и литературой.

Фото: сайт конкурса «Мисс Россия»

Стоит отметить, что процесс голосования за участниц уже стартовал. В итоговую двадцатку финалисток войдут десять девушек, которые наберут наибольшее количество голосов. Остальные десять мест будут распределены на усмотрение профессионального жюри.

Напомним, ранее Город55 писал, что в 2023 году омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия». Тогда регион представляла 18-летняя студентка Дарья Безнощенко.

Омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023»
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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Конкурс#Россия#Голосование#Новости#Министерство культуры#Мисс Россия
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