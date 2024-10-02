Мечтает посетить все страны. Омичка поборется за корону в конкурсе «Мисс Россия-2024»

Posted 2 октября, 11:45
Published 2 октября, 11:45
Modified 2 октября, 11:48
Updated 2 октября, 11:48
В ближайшую субботу, 5 октября, концертный зал Barvikha Luxury Village в Подмосковье станет ареной одного из событий года — финала конкурса «Мисс Россия — 2024».
В этом году в нем приняла участие 22-летняя Алина Герман из Омска. Выпускница института театрального искусства имени П. М. Ершова. Она уже успела набрать 667 голосов на официальном сайте конкурса на момент публикации материала. Увлечения девушки разнообразны: она активно изучает иностранные языки, занимается спортом, обожает путешествия и интересуется искусством и литературой.
Стоит отметить, что процесс голосования за участниц уже стартовал. В итоговую двадцатку финалисток войдут десять девушек, которые наберут наибольшее количество голосов. Остальные десять мест будут распределены на усмотрение профессионального жюри.
Напомним, ранее Город55 писал, что в 2023 году омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия». Тогда регион представляла 18-летняя студентка Дарья Безнощенко.
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