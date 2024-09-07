Неделя моды. Омичка Рослякова прошла по подиуму с Наоми Кэмпбэлл

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Модель Влада Рослякова, которая родилась в Омске, снова приняла участие в показе Ralph Lauren 5 сентября. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
В жакете с ярким акцентом, белой блузке и брюках с бахромой она прошлась по подиуму вместе с супермоделями 90-х Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.
«Ralph Lauren сделал это снова. Честь быть частью этого прекрасного шоу», — написала Рослякова в соцсетях.
Девушка родилась в Омске в 1987 году. Ее настоящее имя — Елена, но агенты в Париже посоветовали выбрать более звучное и цепляющее имя. Тогда она стала Владой, использовав имя своего отца Владимира.
Напомним, весной этого года омичка уже участвовала в показе Ralph Lauren. Тогда по подиуму ей довелось пройти вместе с Ириной Шейк.