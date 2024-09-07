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Published Сегодня, 05:30

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Всемирно известная омичка Рослякова прошлась по подиуму с Наоми Кэмпбэлл

Неделя моды. Омичка Рослякова прошла по подиуму с Наоми Кэмпбэлл

7 сентября 2024, 05:30
Фото: 1MI

Всемирно известная омичка Рослякова прошлась по подиуму с Наоми Кэмпбэлл

Это уже не первое ее участие в показе Ralph Lauren.

Модель Влада Рослякова, которая родилась в Омске, снова приняла участие в показе Ralph Lauren 5 сентября. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В жакете с ярким акцентом, белой блузке и брюках с бахромой она прошлась по подиуму вместе с супермоделями 90-х Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.

«Ralph Lauren сделал это снова. Честь быть частью этого прекрасного шоу», — написала Рослякова в соцсетях.
Фото: Ralph Lauren / YouTube.com

Девушка родилась в Омске в 1987 году. Ее настоящее имя — Елена, но агенты в Париже посоветовали выбрать более звучное и цепляющее имя. Тогда она стала Владой, использовав имя своего отца Владимира.

Напомним, весной этого года омичка уже участвовала в показе Ralph Lauren. Тогда по подиуму ей довелось пройти вместе с Ириной Шейк.

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#Ольга Скворцова#Омск#Россия#Нью-Йорк#Показ#Владимир#Модель#Неделя моды#Имя
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