gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Конкурс красоты

Выбрать дату
2024
Погружение в красоту и моду. Как в Омске прошел бьюти-форум
27 октября, 05:15
Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»
Девушка продолжит делиться успехами в своих соцсетях.
7 октября, 05:55
Красавица из Омска вышла в полуфинал конкурса «Мисс Офис»
В случае победы девушка получит 3 млн рублей и рекламный контракт с тремя российскими брендами.
25 июня, 10:17
Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных
Для заключенных женщин проводят конкурс, участницами которого становятся осужденные по всей России.
2 февраля, 12:52
2023
Омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023»
Конкурсантки уже проходят этап онлайн-голосования.
4 октября 2023, 09:21
Молодая омичка получила титул «Величие Сибири-2023» на конкурсе красоты
Теперь девушка поедет в Сингапур на более масштабный конкурс.
24 апреля 2023, 03:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика