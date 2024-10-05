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Posted 5 октября, 08:41

Published 5 октября, 08:41

Modified 5 октября, 09:36

Updated 5 октября, 09:36

Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике

Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике

5 октября 2024, 08:41
Фото: Соцсети Сергея Шелеста
В разных точках города омичи собрали 1300 кубометров мусора и высадили сотни деревьев.

Сегодня в Омске прошел общегородской субботник, в нем приняли участие около 49 тысяч омичей, это чуть больше 4% от всего населения областного центра.

В сумме в разных городских округах удалось собрать 1300 кубометров мусора и высадить 310 деревьев и 295 кустарников.

«Наши муниципальные агрономы будут продолжать осенние посадки до середины ноября», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 рассказывал, как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уборка#Уборка улиц#Субботник#Новости#Уборка мусора#Субботники
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