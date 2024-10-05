Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике

Posted 5 октября, 08:41
Published 5 октября, 08:41
Modified 5 октября, 09:36
Updated 5 октября, 09:36
Сегодня в Омске прошел общегородской субботник, в нем приняли участие около 49 тысяч омичей, это чуть больше 4% от всего населения областного центра.
В сумме в разных городских округах удалось собрать 1300 кубометров мусора и высадить 310 деревьев и 295 кустарников.
«Наши муниципальные агрономы будут продолжать осенние посадки до середины ноября», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 рассказывал, как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году.
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