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Субботники

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2024
Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике
В разных точках города омичи собрали 1300 кубометров мусора и высадили сотни деревьев.
5 октября, 08:41
«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник
Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября, на уборку выйдут жители всех округов Омска.
6 сентября, 09:21
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора
После средника градоначальник поручил проследить за предпринимателями, запустившими свою территорию и призвал омичей выходить на большую весеннюю уборку.
10 апреля, 13:11
2023
Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы
Инициаторами субботника, который прошел сегодня, 7 октября, выступили Народный фронт и движение «Здоровое Отечество».
7 октября 2023, 10:34
«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник
15 апреля 2023, 06:44
Омичам рассказали, где пройдет ближайший субботник
Весенний месячник благоустройства стартовал в городе 10 апреля и продлится до 7 мая.
13 апреля 2023, 11:15
Омским депутатам пообещали, что мусор после субботника увезут за несколько дней
12 апреля 2023, 05:22

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