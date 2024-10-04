Загерметизировали мусор. В Омске рекультивировали свалку в Нефтяниках

После этого на свалке уложили плодородный грунт, а поле засеяли газонными травами. На объекте установили два резервуара для сбора и очистки грунтовых и талых вод, а также 15 скважин для отвода биогаза. Территорию огородили и оборудовали дорогами для проезда техники. Это необходимо для мониторинга состояния экосистемы.