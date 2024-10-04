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Posted 4 октября, 06:28

Published 4 октября, 06:28

Modified 4 октября, 06:42

Updated 4 октября, 06:42

Иллюстрация

Загерметизировали мусор. В Омске рекультивировали свалку в Нефтяниках

4 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 840 миллионов рублей ликвидировали свалку в Нефтяниках

Поле засеяли травой, а также оставили дорожки для спецмашин, которые займутся мониторингом экосистемы.

В Омске прошла рекультивация свалки в Советском округе, рассказали в пресс-службе мэрии. Проект стал частью национального проекта «Экология» и был реализован благодаря сотрудничеству департамента строительства и подрядной организации ООО «БМТ-сервис».

«Подрядчику пришлось буквально загерметизировать весь имеющийся мусор. Около 800 тысяч кубометров твердых отходов заключили между двумя противофильтрационными экранами, чтобы предотвратить их контакт с почвой», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

После этого на свалке уложили плодородный грунт, а поле засеяли газонными травами. На объекте установили два резервуара для сбора и очистки грунтовых и талых вод, а также 15 скважин для отвода биогаза. Территорию огородили и оборудовали дорогами для проезда техники. Это необходимо для мониторинга состояния экосистемы.

На ликвидацию было направлено порядка 840 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Ранее Город55 писал о планах правительства создать в регионе мусорный полигон, он расположится в Омском районе. Также в Советском округе убрали огромную свалку после вмешательства прокуратуры.

Направили иск. В Омске после предупреждения убрали огромную свалку в Нефтяниках
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#Кристина Антоносян#Видео#Экология#Омск#Строительство#Свалка#Мусор#Проект#Рекультивация#Грунт
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