Как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году: важные советы садоводам

Posted 1 октября, 08:52
Published 1 октября, 08:52
Modified 1 октября, 10:09
Updated 1 октября, 10:09
Последний раз правила по сжиганию мусора вблизи дачных участков менялись 1 марта 2023 года, все они обозначены в постановлении правительства от 24.10.2022 № 1885. Согласно документу, открытый огонь можно разводить только в том случае, если расстояние до ближайшей постройки составляет не менее 15 метров. Такое же правило относится к сжиганию ботвы.
За нарушение противопожарного законодательства дачнику вынесут предупреждение или назначат штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а если правила будут нарушены во время особого противопожарного режима, платить придется еще больше — от 10 000 до 20 000 рублей.
Кроме того, жечь мусор необходимо в яме глубиной не менее 30 сантиметров, а ее диаметр не должен превышать одного метра. Если же речь идет о закрытых емкостях для сжигания мусора, они должны находиться на расстоянии 7,5 метров от построек. К бочкам также есть требования: они должны быть металлическими, иметь твердое основание и объем не более одного кубометра.
Мангал можно ставить минимум в пяти метрах от дома, такие правила распространяются на любые виды шашлычниц, барбекюшниц и печей. При этом ограничений по размеру или весу нет, разрешено использовать как заводские, так и самодельные жаровни. Отмечается, что вокруг мангала должна быть двухметровая зона, на которой нет никаких горючих материалов.
Костры можно жечь только в безветренную погоду и с соблюдением всех мер предосторожности, среди них: во время разведения огня в яме нужно держать рядом металлический лист, чтобы в любой момент накрыть огонь и перекрыть доступ кислорода. Также при себе стоит иметь средства для тушения огня, если он вдруг начнет выходить за пределы ямы, это может быть вода, песок с лопатой или огнетушитель.
Важно иметь при себе телефон, когда идете жечь мусор. Так вы сможете вызвать пожарных, если что-то случится.
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