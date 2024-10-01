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Posted 1 октября, 08:52

Published 1 октября, 08:52

Modified 1 октября, 10:09

Updated 1 октября, 10:09

Как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году: важные советы садоводам

Как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году: важные советы садоводам

1 октября 2024, 08:52
Фото: 1MI
Чтобы не нарушить закон во время сжигания дачного мусора, нужно соблюдать ряд важных правил.

Последний раз правила по сжиганию мусора вблизи дачных участков менялись 1 марта 2023 года, все они обозначены в постановлении правительства от 24.10.2022 № 1885. Согласно документу, открытый огонь можно разводить только в том случае, если расстояние до ближайшей постройки составляет не менее 15 метров. Такое же правило относится к сжиганию ботвы.

За нарушение противопожарного законодательства дачнику вынесут предупреждение или назначат штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а если правила будут нарушены во время особого противопожарного режима, платить придется еще больше — от 10 000 до 20 000 рублей.

Яма для мусора

Кроме того, жечь мусор необходимо в яме глубиной не менее 30 сантиметров, а ее диаметр не должен превышать одного метра. Если же речь идет о закрытых емкостях для сжигания мусора, они должны находиться на расстоянии 7,5 метров от построек. К бочкам также есть требования: они должны быть металлическими, иметь твердое основание и объем не более одного кубометра.

Правила для мангала

Мангал можно ставить минимум в пяти метрах от дома, такие правила распространяются на любые виды шашлычниц, барбекюшниц и печей. При этом ограничений по размеру или весу нет, разрешено использовать как заводские, так и самодельные жаровни. Отмечается, что вокруг мангала должна быть двухметровая зона, на которой нет никаких горючих материалов.

Сжигание мусораСжигание мусора
Сжигание мусора. Фото: 1MI

Костры можно жечь только в безветренную погоду и с соблюдением всех мер предосторожности, среди них: во время разведения огня в яме нужно держать рядом металлический лист, чтобы в любой момент накрыть огонь и перекрыть доступ кислорода. Также при себе стоит иметь средства для тушения огня, если он вдруг начнет выходить за пределы ямы, это может быть вода, песок с лопатой или огнетушитель.

Важно иметь при себе телефон, когда идете жечь мусор. Так вы сможете вызвать пожарных, если что-то случится.

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