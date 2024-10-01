Как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году: важные советы садоводам

Костры можно жечь только в безветренную погоду и с соблюдением всех мер предосторожности, среди них: во время разведения огня в яме нужно держать рядом металлический лист, чтобы в любой момент накрыть огонь и перекрыть доступ кислорода. Также при себе стоит иметь средства для тушения огня, если он вдруг начнет выходить за пределы ямы, это может быть вода, песок с лопатой или огнетушитель.