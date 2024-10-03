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Posted 3 октября, 06:40

Published 3 октября, 06:40

Modified 3 октября, 06:42

Updated 3 октября, 06:42

Иллюстрация

Уходила добровольцем. На СВО погибла многодетная медсестра из Омского района

3 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омском районе простились с многодетной медсестрой, погибшей на СВО

Женщина ушла на военную службу добровольцем больше двух лет назад.

В среду, 2 октября, в поселке Новоомский Омского района простились с погибшей участницей спецоперации, прапорщиком Галиной Костиковой.

Женщина, которая работала в городской больнице медсестрой и занималась воспитанием троих детей, ушла добровольцем еще в июле 2022 года. В зоне СВО она также «служила» медсестрой.

О дате гибели женщины ничего не сообщается, но известно, что погибшую похоронили на кладбище в Троицком.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшей Галины Костиковой.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Новости#Погибшие#Прощание#Сво#Участник СВО
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