Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года: в этот день президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. С этого момента прошло уже больше 2,5 лет. За это время высказывались самые разные мнения, когда же может закончиться СВО. Сейчас между экспертами тоже нет единогласия. Рассказываем, какие даты приводят российские и зарубежные политики, военные и ученые.