Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России

Posted 1 октября, 08:30
Published 1 октября, 08:30
Modified 1 октября, 08:30
Updated 1 октября, 08:30
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года: в этот день президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. С этого момента прошло уже больше 2,5 лет. За это время высказывались самые разные мнения, когда же может закончиться СВО. Сейчас между экспертами тоже нет единогласия. Рассказываем, какие даты приводят российские и зарубежные политики, военные и ученые.
На прошлой неделе о специальной военной операции в очередной раз высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На брифинге 23 сентября официальный представитель Кремля подчеркнул, что завершение СВО произойдет, когда Россия достигнет поставленных целей «тем или иным путем».
«Любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — приводит слова Пескова издание ТАСС.
Немногим ранее, на фоне подписания Владимиром Путиным указа об увеличении численности армии, пресс-секретарь президента РФ в интервью с журналистом Павлом Зарубиным отмечал, что экономика страны позволяет продолжать СВО до достижения ее целей. Но для победы еще необходимо сделать многое.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, кстати, также заявлял, что Россия остановится «только тогда, когда посчитает для себя это приемлемым и выгодным».
Среди военных есть мнения, что победа России произойдет уже в 2024 году. Так, например, считает командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию», — сказал Алаудинов в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев в своем телеграм-канале отметил, что на сроки окончания СВО влияет слишком много факторов.
«Но я совершенно точно уверен, чем все закончится. Нашей победой. Это определенно. Потому что нас поставили перед выбором быть или перестать быть, идти в будущее, или навсегда остаться в истории, и то, ненадолго, пока ее не перепишут враги. А еще я убежден, что победу может приближать каждый из нас. Что ответ на вопрос „когда уже?“ зависит от каждого из нас, живущих в России», — написал ранее Медведев.
Среди западных политиков тоже нет единогласия по данному вопросу. Так, министр обороны Великобритании Грант Шеппс в соцсети X (заблокирована на территории России, прим. Ред.) отметил, что Россия должна покинуть демократическую Украину, «чтобы положить конец этой войне».
Специальный представитель генсека НАТО по южному соседству Хавьер Коломина в интервью El País заявил следующее:
«Война на Украине сейчас является приоритетом, но она закончится рано или поздно. Надеюсь, это произойдет скорее рано, чем поздно, и на тех условиях, которые мы все хотим для украинцев».
Джон Салливан, который является бывшим послом США в России, в разговоре с изданием Foreign Policy сообщил, что сейчас «ни одна из сторон не стремится к переговорам».
«Патовая ситуация — это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем», — подытожил Салливан.
По мнению некоторых экспертов, приблизить окончание СВО может Дональд Трамп, если он выиграет на выборах президента в США.
«Я думаю, что это выглядит так: Трамп садится и говорит русским, украинцам, европейцам: вам, ребята, нужно понять, как выглядит мирное урегулирование» — прокомментировал «мирный план Трампа» кандидат в вице-президенты от республиканской партии Джей Ди Вэнс в эфире «Шоу Шона Райана» на YouTube.
Не столь оптимистичен в прогнозах президент Сербии Александр Вучич. В недавнем интервью телеканалу TV Informer он заявил, что конфликт России и Украины может продлиться еще 10 лет и завершиться «корейским сценарием» (разделение Кореи на Северную и Южную с демилитаризованной зоной, — прим. Ред.). Последний подразумевает заморозку конфликта и проведение линии разграничения.
«В конце концов наступит мир, поэтому за каждое село и за каждый город будет борьба, которая продлится лет 10, скажем так, без каких-либо решений», — отметил президент Сербии.
Не рассчитывает на скорое завершение конфликта России и Украины и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его мнению, ситуация на поле боя — сложная.
«Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году», — передает слова главы голландского оборонного ведомства издание «Царьград».
А бывший посол президента США Джорджа Буша-младшего в Нато Курт Уолкер считает, что решение о завершении СВО лежит именно на «плечах» России.
«Победа наступит тогда, когда Россия приходит к выводу, что ей нужно остановиться. Прямо сейчас у Путина нет причин прекращать конфликт», — приводит прогнозы Уолкера издание Politico.
Про сроки окончания спецоперации также часто высказываются и те, кто не близок к военным делам и политике. Так, по словам астролога Константина Дарагана, СВО завершится в 2025–2026 годах.
Экстрасенс Дарья Миронова считает, что переломный момент в СВО произойдет не раньше апреля 2025 года. Схожую дату называет и астролог Катерина Дятлова. По ее мнению, точка может быть поставлена в апреле–июле 2025 года.
Также 2025 год, но другие месяца (с мая по октябрь), в качестве даты окончания конфликта на Украине называет индийский астролог Кушал Кумар, которого прозвали современным «Нострадамусом».
«В мае 2025 года, вероятнее всего, произойдет урегулирование ситуации. Но с учетом октября 2024 года может быть еще один сюрприз, когда линии поставок будут либо ограничены, либо даже заблокированы, и это может вызвать печальную ситуацию», — приводит прогноз астролога издание Daily Star.
Финалист одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев, который является клиническим психологом, уже не первый раз называет 2024 год как дату завершения СВО. При этом, по его мнению, все могло завершиться значительно быстрее, если бы Россия выбрала другой формат действий.
«Я и раньше уже говорил, и сейчас тоже повторю, что 2024 год — это завершающий год военной операции», — сказал Рзаев корреспондентам Pravda.ru.
А недавно прогноз относительно СВО сделал и российский математик и историк Григорий Кваша. Его методика предполагает моделирование различных сценариев и анализ астрологических факторов. Согласно расчетам Кваши, спецоперация завершится в 2025 году победой России. Это событие, по словам математика, станет поворотным моментом и изменит всю политическую и социальную обстановку в России и за ее пределами.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о закрытых в 2024 году аэропортах на юге России. Запрет на полеты в некоторых южных городах ввели еще в феврале 2022-го. В настоящий момент не принимают самолеты аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону, Брянска и ряда других городов.
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