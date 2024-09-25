Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса

Posted 25 сентября, 11:28
Published 25 сентября, 11:28
Modified 25 сентября, 11:31
Updated 25 сентября, 11:31
В омском отделении Росводоканала омичей предупредили о масштабном отключении воды на Новой Московке. Из-за ремонта водопроводной насосной станции по адресу ул. Гашека, 24, воды не будет в десятках домов.
Список адресов, попадающих под отключение, выглядит так:
На время отключения местные жители смогут набирать питьевую воду из машины, которую установят на улице Моторной, 5. На месте она простоит с 10:00 до окончания работ.
Напомним, что в некоторых омских домах горячая вода отсутствует с конца мая. После освещения ситуации в СМИ, в «Тепловой компании» пообещали решить проблему до 19 сентября, однако никаких изменений так и не произошло.