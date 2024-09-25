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Posted 25 сентября, 11:28

Published 25 сентября, 11:28

Modified 25 сентября, 11:31

Updated 25 сентября, 11:31

Иллюстрация

Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса

25 сентября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
2 октября на водопроводе по адресу ул. Гашека, 24, будут проходить ремонтные работы, по этой причине без воды останутся жители десятков домов.

В омском отделении Росводоканала омичей предупредили о масштабном отключении воды на Новой Московке. Из-за ремонта водопроводной насосной станции по адресу ул. Гашека, 24, воды не будет в десятках домов.

Список адресов, попадающих под отключение, выглядит так:

  • ул. Моторная, 1, 1/1, 3, 4, 6, 8, 5, 7б, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1;
  • ул. Гашека 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 12, 12/5, 12к1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • ул. Сибирский пр-т, 12,14.

На время отключения местные жители смогут набирать питьевую воду из машины, которую установят на улице Моторной, 5. На месте она простоит с 10:00 до окончания работ.

Напомним, что в некоторых омских домах горячая вода отсутствует с конца мая. После освещения ситуации в СМИ, в «Тепловой компании» пообещали решить проблему до 19 сентября, однако никаких изменений так и не произошло.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Отключение#Отключения
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