Терпят лишения. Дома в разных районах Омска остались без газоснабжения

Posted 24 сентября, 14:36
Published 24 сентября, 14:36
Modified 24 сентября, 14:39
Updated 24 сентября, 14:39
Согласно информации сервиса «Отключения Омск», сейчас в 14 домах в разных частях города отсутствует газоснабжение. Большая часть из них — пострадавшие во время пожара на 19-й Линии. Местные жители должны получить доступ к ресурсу через шесть дней, 30 сентября.
Отключение газа также затронуло постройки по следующим адресам: ул. Перелета, 2 (п.3), ул. Дианова, 19а (п.16), ул. Серова, 24а (п.5) и ул. Омская, 158 (п.5). Во всех случаях причина отключения — загазованность. Газ в квартиры жильцов планируется вернуть завтра, 25 сентября.
Напомним, что в одном из домов в Центральном округе Омска с мая нет горячей воды. После освещения ситуации в СМИ, в «Тепловой компании» сообщили, что все проблемы будут решены до 19 сентября, однако никаких изменений так и не произошло.