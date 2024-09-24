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Posted 24 сентября, 14:36

Published 24 сентября, 14:36

Modified 24 сентября, 14:39

Updated 24 сентября, 14:39

Иллюстрация

Терпят лишения. Дома в разных районах Омска остались без газоснабжения

24 сентября 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В нескольких омских домах отключили газоснабжение

На сайте «Отключения в Омске» появилась информация об отсутствии газа в 14 жилых домах.

Согласно информации сервиса «Отключения Омск», сейчас в 14 домах в разных частях города отсутствует газоснабжение. Большая часть из них — пострадавшие во время пожара на 19-й Линии. Местные жители должны получить доступ к ресурсу через шесть дней, 30 сентября.

Отключение газа также затронуло постройки по следующим адресам: ул. Перелета, 2 (п.3), ул. Дианова, 19а (п.16), ул. Серова, 24а (п.5) и ул. Омская, 158 (п.5). Во всех случаях причина отключения — загазованность. Газ в квартиры жильцов планируется вернуть завтра, 25 сентября.

Напомним, что в одном из домов в Центральном округе Омска с мая нет горячей воды. После освещения ситуации в СМИ, в «Тепловой компании» сообщили, что все проблемы будут решены до 19 сентября, однако никаких изменений так и не произошло.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Газ#Новости#Отключение#Газоснабжение#Отключения
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