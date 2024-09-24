Сроки переносят. В центре Омска с мая отсутствует горячая вода

После запуска отопления в Омске жильцы дома по улице 20 лет РККА, 13к2 продолжают терпеть неудобства из-за отсутствия горячей воды и отопления. Как сообщили местные жители в паблике, проблема началась еще в мае, когда в подвале здания прорвало трубу с горячей водой, что и привело к затоплению. По словам жильцов, с тех пор они неоднократно обращались в администрацию города и АО «Тепловая компания», однако сроки ремонта постоянно переносились — сначала до 31 мая, затем до 31 декабря.