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Posted 24 сентября, 03:50

Published 24 сентября, 03:50

Modified 24 сентября, 04:01

Updated 24 сентября, 04:01

В центре Омска в очередной раз отключили горячую воду

Сроки переносят. В центре Омска с мая отсутствует горячая вода

24 сентября 2024, 03:50
Фото: 1MI

В центре Омска в очередной раз отключили горячую воду

При этом в городе начался отопительный сезон. По всему городу наблюдаются отключения горячей воды.

После запуска отопления в Омске жильцы дома по улице 20 лет РККА, 13к2 продолжают терпеть неудобства из-за отсутствия горячей воды и отопления. Как сообщили местные жители в паблике, проблема началась еще в мае, когда в подвале здания прорвало трубу с горячей водой, что и привело к затоплению. По словам жильцов, с тех пор они неоднократно обращались в администрацию города и АО «Тепловая компания», однако сроки ремонта постоянно переносились — сначала до 31 мая, затем до 31 декабря.

Недавно ситуация привлекла внимание СМИ, после чего АО «Тепловая компания» сделало заявление, что все проблемы будут решены до 19 сентября 2024 года. В ЖЭК сообщили, что сроки снова перенесены на 23 сентября, но на сегодняшний день никаких изменений не произошло.

Фото: «Типичный Омск»

Ранее Город55 писал о похожей ситуации на улице Орджоникидзе в Омске. Там у жильцов одновременно отключили газ, воду и свет. Также несмотря на старт отопительного сезона, жители разных округов Омска жалуются на неполадки с водоснабжением.

«Что творится с городом?». Омичи вновь пожаловались на отсутствие горячей воды
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#Кристина Антоносян#ЖКХ#Омск#СМИ#Отопление#Жалобы#Горячая вода#Водоснабжение#Прорыв трубы#Тепловая компания#Новости#Администрация города
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