Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима

Posted 23 сентября, 14:47
Published 23 сентября, 14:47
Modified 23 сентября, 14:50
Updated 23 сентября, 14:50
21 сентября на центральном водоканале в Усть-Ишимском районе произошла деформация трубы, из-за этого без воды остался весь райцентр — 317 домов и ряд социальных объектов.
Прокуратура потребовала вернуть воду местным жителям и внесла представление главе районной администрации, так как он вовремя не организовал подвоз воды. Ситуация остается на контроле правоохранителей.
Напомним, что ранее внезапное отключение воды случилось в микрорайоне Чукреевка.