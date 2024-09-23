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Posted 23 сентября, 14:47

Published 23 сентября, 14:47

Modified 23 сентября, 14:50

Updated 23 сентября, 14:50

Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима

Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима

23 сентября 2024, 14:47
Фото: 1MI
Из-за работ на центральном водоканале без воды остался весь Усть-Ишим, ситуацией заинтересовалась прокуратура.

21 сентября на центральном водоканале в Усть-Ишимском районе произошла деформация трубы, из-за этого без воды остался весь райцентр — 317 домов и ряд социальных объектов.

Прокуратура потребовала вернуть воду местным жителям и внесла представление главе районной администрации, так как он вовремя не организовал подвоз воды. Ситуация остается на контроле правоохранителей.

Напомним, что ранее внезапное отключение воды случилось в микрорайоне Чукреевка.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Отключение
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