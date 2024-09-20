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Posted 20 сентября, 11:41

Published 20 сентября, 11:41

Modified 20 сентября, 17:40

Updated 20 сентября, 17:40

Омичи пожаловались на неожиданное отключение воды в частном секторе Левобережья

«Никто не оповестил». Омичи пожаловались на отключение воды в частном секторе

20 сентября 2024, 11:41
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на неожиданное отключение воды в частном секторе Левобережья

Жители Левого берега массово пожаловались на отключение воды. Местные рассказали, что о проведении работ на водопроводе их никто не предупреждал, отсутствие воды стало неприятным сюрпризом.

Сегодня в омском отделении Росводоканала жителей Левого берега предупредили об отключении воды, причина — ремонт водопровода по адресу бульвар Архитекторов, 35. Отключение должно было задеть постройки на следующих улицах:

  • ул. 1,2 Лучистые переулки;
  • ул. Санина;
  • ул. Приветливая;
  • ул. 1-я Полевая;
  • ул. 1-7 Приветливый переулок.

Однако, как оказалось позже, без доступа к ресурсу оказались и другие районы Левобережья. Например, жительница микрорайона Чукреевка рассказала, что с шести утра воды нет во всем поселке. Более того, заранее об отключении местных никто не предупреждал.

«Авария произошла еще вчера вечером! И никто не оповестил! Улиц без воды больше! Вся Чукреевка на этой линии. Жители сами обзвонили все инстанции сегодня в 6 утра! Просили подвоз воды, которой до сих пор нет!» — рассказала в комментариях к записи омичка Евгения.
«На улице Звонкой нет воды! Утром встали и даже детям в школу зубы не почистить! Если отключили, почему не предупредили?! Почему подвоза воды нет, в 10:00 обещали машину, до сих пор никто ее не видит! Прошу властей обратить на это внимание!», — добавила местная жительница Наталья.

Напомним, что недавно в Росводоканале жителей Кировского и Советского округов предупредили о снижении параметров водоснабжения. Это связано с ремонтом водопровода на бульваре Архитекторов, перебои продлятся до 20 октября.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Отключение
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