«Никто не оповестил». Омичи пожаловались на отключение воды в частном секторе

Posted 20 сентября, 11:41
Published 20 сентября, 11:41
Modified 20 сентября, 17:40
Updated 20 сентября, 17:40
Сегодня в омском отделении Росводоканала жителей Левого берега предупредили об отключении воды, причина — ремонт водопровода по адресу бульвар Архитекторов, 35. Отключение должно было задеть постройки на следующих улицах:
Однако, как оказалось позже, без доступа к ресурсу оказались и другие районы Левобережья. Например, жительница микрорайона Чукреевка рассказала, что с шести утра воды нет во всем поселке. Более того, заранее об отключении местных никто не предупреждал.
«Авария произошла еще вчера вечером! И никто не оповестил! Улиц без воды больше! Вся Чукреевка на этой линии. Жители сами обзвонили все инстанции сегодня в 6 утра! Просили подвоз воды, которой до сих пор нет!» — рассказала в комментариях к записи омичка Евгения.
«На улице Звонкой нет воды! Утром встали и даже детям в школу зубы не почистить! Если отключили, почему не предупредили?! Почему подвоза воды нет, в 10:00 обещали машину, до сих пор никто ее не видит! Прошу властей обратить на это внимание!», — добавила местная жительница Наталья.
Напомним, что недавно в Росводоканале жителей Кировского и Советского округов предупредили о снижении параметров водоснабжения. Это связано с ремонтом водопровода на бульваре Архитекторов, перебои продлятся до 20 октября.